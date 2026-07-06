Мишустин: Россия ожидает развития отношений с Арменией
Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с армянским коллегой Николом Пашиняном заявил, что ожидает развития российско-армянских отношений после формирования нового правительства республики. В числе прочего Москва, по словам господина Мишустина, рассчитывает на соблюдение прав и законных интересов российских инвесторов.
«Рассчитываем, что новое правительство, которое будет сформировано по итогам голосования, выборов, обеспечит поступательное развитие российско-армянских отношений в духе дружбы, добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга»,— сказал Михаил Мишустин на встрече в Екатеринбурге на полях выставки «Иннопрома».
Никол Пашинян прибыл в Россию впервые после парламентских выборов, состоявшихся 7 июня. На встрече с Михаилом Мишустиным он заявил, что, хотя между Москвой и Ереваном возникли проблемные вопросы, он настроен на дальнейшее развитие отношений с РФ и на участие в работе Евразийского экономического союза.
Встреча премьер-министров России и Армении произошла в условиях, когда обе стороны признают наличие проблемных вопросов. Никол Пашинян ранее заявлял о намерении укреплять отношения с Россией, расценивая текущую трансформацию как конструктивную и сосредоточенную на конкретных вопросах. При этом, Армения активно ищет "диверсификацию" политических, экономических и оборонных отношений, что вызывает обеспокоенность в Москве, которая видит в этом попытки Запада расшатать регион.
В прошлом Армения, особенно в лице Никола Пашиняна, критиковала роль России и ОДКБ в обеспечении безопасности региона, называя зависимость от России стратегической ошибкой. В ответ Москва обвиняла Ереван в "безответственной и провокационной" риторике, сравнивая ее с политикой Украины и Молдовы. Разворот Армении к Европе уже сказывается на отношениях с Россией: фиксируется сокращение товарооборота и ограничения на ввоз армянских товаров.
Несмотря на эти сложности, Никол Пашинян подчеркивает, что Армения не намерена ухудшать отношения с Россией и рассматривает диалог как открытый и честный. Российские власти, в свою очередь, выражают удовлетворение заинтересованностью армянской стороны в развитии двустороннего сотрудничества, но настаивают на том, что Армения должна сделать выбор между ЕАЭС и ЕС. Текущие переговоры направлены на исправление сложившихся проблем и дальнейшее развитие торгово-экономических связей.