Мишустин: Россия ожидает развития отношений с Арменией

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с армянским коллегой Николом Пашиняном заявил, что ожидает развития российско-армянских отношений после формирования нового правительства республики. В числе прочего Москва, по словам господина Мишустина, рассчитывает на соблюдение прав и законных интересов российских инвесторов.

«Рассчитываем, что новое правительство, которое будет сформировано по итогам голосования, выборов, обеспечит поступательное развитие российско-армянских отношений в духе дружбы, добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга»,— сказал Михаил Мишустин на встрече в Екатеринбурге на полях выставки «Иннопрома».

Никол Пашинян прибыл в Россию впервые после парламентских выборов, состоявшихся 7 июня. На встрече с Михаилом Мишустиным он заявил, что, хотя между Москвой и Ереваном возникли проблемные вопросы, он настроен на дальнейшее развитие отношений с РФ и на участие в работе Евразийского экономического союза.

Лусине Баласян