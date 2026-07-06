Магазины одежды переоценили спрос

Каждый третий бренд в российском фэшн-сегменте оказался убыточным. Данные топ-100 компаний за прошлый год проанализировала Fashion Consulting Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Причем в премиальной нише показатели еще хуже — доля убыточных ритейлеров достигла 40%. Для сравнения: в 2024 году аутсайдеров было почти вдвое меньше. Во многом это связано с переоценкой рынка после ухода западных брендов, пояснила гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс:

«Отчасти свою роль сыграл перегретый рынок: после ухода иностранных брендов ожидания освободившихся ниш превышало реальный отток игроков. Большая часть предложения, ушедшего с рынка, просто переместилась в онлайн. Благодаря параллельному импорту сформировался большой альтернативный рынок агентов, которые привозят те же вещи. Так что рынок не опустел. Второй важный аспект — сберегательное поведение людей. С одной стороны растет предложение, с другой — сжимается спрос, что повышает конкуренцию, и не все игроки ее выдерживают».

В 2025 году в сегменте одежды и обуви прокатилась волна закрытий. Об уходе с рынка объявили 28 брендов, 23 из которых — российские, подсчитали в NF GROUP. Оставшиеся игроки стали сокращать площади на 10-15%. На их место приходит общепит и индустрия развлечений. Главная причина — переток покупательского спроса из ТЦ в онлайн, считает председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов:

«Классические фэшн-сети не выдерживают конкуренции, потому что издержки у них значительно выше, чем у селлера на маркетплейсе.

К тому же они не торгуют уникальным товаром — он, как правило, производится за пределами страны, в Азии. Этот сегмент серьезно лихорадит. Мы видим все большее расширение непродовольственных товаров на маркетплейсах. Давление будет продолжаться, количество физических магазинов будет уменьшаться — это тренд сегодняшнего дня».

Некоторым игрокам все же удалось сохранить положительную динамику. Рост показателей зафиксировали бренды с сильной идентичностью и выстроенной коммуникацией с покупателями, отметили в Fashion Buzz. Например, чистая прибыль Lime в 2025 году выросла вдвое — до 4,5 млрд руб. Сеть 12 STOREEZ нарастила прибыль почти в 5 раз — до 1 млрд руб.

Эксперты объясняют это развитием собственных каналов продаж и низкой зависимостью от маркетплейсов. Такие бренды принципиально сотрудничают только с площадками, ориентированными на торговлю по полной цене, без постоянных скидок. Но и для них этот год будет непростым из-за роста издержек, прогнозирует директор «Института развития предпринимательства и экономики» Артур Гафаров:

«С одной стороны, дешевый импорт из Китая, с другой — рост операционных расходов: логистика, персонал. Это подливает масла в огонь, ухудшая картину. Сейчас офлайн-ритейлерам нужно активно развивать собственный онлайн-сегмент. Потребитель старается покупать меньше дорогих вещей или ждать распродаж. Проблема сохранится и будет усугубляться. Луча света, который мог бы выровнять ситуацию, пока не вижу».

По оценке Торгово-промышленной палаты, общий объем российского рынка одежды, обуви и аксессуаров за прошлый год сократился на 5% — до 4 трлн руб.

Некоторые эксперты считают, что реальная ситуация еще хуже, поскольку часть ритейлеров не раскрывает финансовые показатели.

Светлана Белова