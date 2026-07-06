Жертвами бунта в тюрьме на Шри-Ланке стали не менее 25 человек

Как минимум 25 человек погибли в результате крупного бунта в тюрьме Негомбо на западе Шри-Ланки. Как сообщает NDTV, в числе погибших четыре охранника, участвовавших в подавлении беспорядков. Число раненых превышает 100 человек.

Изначально конфликт вспыхнул между двумя противоборствующими группировками — заключенных и подследственных. Точная причина столкновений между ними пока неизвестна, хотя некоторые СМИ сообщают, что, возможно, группировки не могли договориться о распределении доходов от наркотрафика внутри тюрьмы.

В столкновениях использовалось как холодное, так и огнестрельное оружие. Узнав о происходящем, женщины-заключенные в соседнем блоке на территории тюрьмы выбрались на крышу здания и потребовали их освободить. Не выдержав нагрузки, крыша обрушилась, несколько женщин получили травмы.

В понедельник столкновения внутри тюрьмы продолжились. У стен тюрьмы собрались большие толпы родных заключенных. При попытке рассеять бунтующих погибли четыре охранника тюрьмы. На помощь охране был вызван полицейский спецназ, наблюдение с воздуха вели военные с помощью дронов и вертолета. Беспорядки были подавлены. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.

Тюремные бунты — нередкое явление на Шри-Ланке, где исправительные учреждения значительно переполнены: система рассчитана на 10 тыс. заключенных, но в тюрьмах содержится более 41 тыс. человек. В декабре 2020 года в результате аналогичных столкновений в другой тюрьме страны погибли 11 заключенных, ранены были 117 человек.

Алена Миклашевская