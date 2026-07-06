Экс-зампред Воронежского облсуда хочет прекратить отставку ради новой работы

Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрит 13 июля заявление бывшего зампреда Воронежского областного суда Евгения Кучинского о прекращении его отставки, следует из повестки заседания. Это необходимо для его предстоящего трудоустройства на работу, деятельность по которой несовместима со статусом судьи в отставке. По закону такой статус запрещает заниматься бизнесом или вести адвокатскую практику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Господин Кучинский был отправлен в отставку в начале апреля. В конце марта стало известно, что суд по ходатайству Генеральной прокуратуры РФ арестовал недвижимость господина Кучинского и запретил ему покидать страну. Поводом стала проверка, инициированная председателем Верховного суда Игорем Красновым. Как выяснила Генпрокуратура, имея не предусмотренные законом доходы, господин Кучинский якобы использовал их для приобретения дорогостоящих активов в Москве и области, которые скрывал, оформляя на родственников.

Евгений Кучинский являлся зампредом Воронежского облсуда с 2022 года. В 1996–2002 годах он был следователем Солнечногорской прокуратуры Московской области, затем около года отработал адвокатом, а потом девять лет — судьей Химкинского горсуда. Также господин Кучинский семь лет служил в Московском областном суде, а три года — во Втором кассационном суде общей юрисдикции. После его отставки ВККС объявила поиск кандидата на должность зампреда.

Сергей Толмачев