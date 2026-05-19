Отправленному в отставку зампреду Воронежского облсуда Кучинскому ищут замену

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России объявила об открытии пяти вакантных должностей, включая должность заместителя председателя Воронежского областного суда. Документы от соискателей будут принимать до 15 июня включительно. Информация была опубликована на сайте ВККС. Ранее пост зампреда облсуда занимал Евгений Кучинский, месяц назад лишенный полномочий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Заместителем председателя Воронежского облсуда Евгений Кучинский являлся с 2022 года. В 1996–2002 годах он был следователем Солнечногорской прокуратуры Московской области, затем около года отработал адвокатом, а потом девять лет — судьей Химкинского горсуда. Евгений Кучинский также семь лет служил в Московском областном суде, а три года — во Втором кассационном суде общей юрисдикции. По данным Генпрокуратуры, имея не предусмотренные законом доходы, Евгений Кучинский якобы использовал их для приобретения дорогостоящих активов в Москве и области, которые скрывал, оформляя на родственников.

В апреле этого года ВККС прекратила полномочия Евгения Кучинского. Как сообщал «Ъ-Черноземье», спустя неделю стало известно, что Мещанский районный суд Москвы обратил его имущество в доход государства по иску Генпрокуратуры. У Евгения Кучинского изъяли жилые и нежилые помещения, земельный участок и автомобиль. В 2010–2015 годах судья приобрел квартиру в Химках, дом с земельным участком и гаражами общей стоимостью более 21 млн руб. Уже после приезда в Воронеж в собственности его супруги и тещи появилась квартира в Москве и Lexus RX 300.

Денис Данилов