Заправки призвали к ответу за ценник

Антимонопольная служба возбудила дело в отношении шести независимых АЗС в московском регионе. Причиной стало одновременное повышение цен на бензин и дизтопливо. ФАС подозревает их в сговоре. Кроме того, ведомство проводит проверку по аналогичным основаниям в Саратовской и Оренбургской областях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В зоне риска находятся и другие независимые сети заправок, допускает партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Сергей Ермоленко:

«Возможно, эти компании будут вынуждены местами работать в убыток, стараться подстраивать ценовую политику под конъюнктуру рынка, в том числе под цены крупных нефтепереработчиков, у которых есть свои сбытовые сети (ни для кого не секрет, что у них возможности по предложению более низкой стоимости шире). Частные нефтетрейдеры имеют другую структуру затрат, поэтому цены у них могут быть выше. Подобные разбирательства происходят не очень быстро — занимают в среднем до девяти месяцев. Но в текущей обстановке, когда стоит сверхгорячий вопрос доступности топлива, ФАС, вероятно, настроен рассмотреть их быстрее.

Думаю, в горизонте трех-пяти месяцев мы уже можем увидеть решение о наличии антимонопольного нарушения.

Что касается возможности оспорить решение, то в каждом конкретном случае необходимо разбираться в причинах ценового поведения. Рынки сбыта нефтепродуктов имеют свою специфику. Причины синхронного роста цен очень часто кроются не в сговоре. Вскоре и против других независимых АЗС могут возбудить аналогичные дела».

Как правило, цены на независимых АЗС действительно выше, чем на заправках крупных сетей, говорит директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев:

«Существует беспрецедентная разница в ценах независимых АЗС и нефтяных компаний, которую мы видели в Москве в последние две недели. Скорее всего, она обусловлена объективными причинами. Независимым негде купить дополнительные объемы топлива — в условиях общего дефицита нефтяные компании распределяют бензин прежде всего по своим заправкам. К тому же снижен норматив продаж на бирже — с 15 до 10%. Поэтому я не уверен, что здесь вообще есть сговор: цена в 80-90 руб. за литр А-92 для текущего дефицита в Москве вполне адекватна. Та стоимость, которую мы видим у АЗС нефтяных компаний, не коррелирует с ситуацией и связана исключительно с договоренностью с правительством удерживать рост розничных цен.

ФАС в данном случае скорее использует способ давления на участников рынка без применения силовых мер.

В ближайшие недели предложение со стороны независимых сетей будет снижаться — им все сложнее находить свободные объемы, а если они и встречаются, то по более высоким ценам. Другое дело, что именно независимые АЗС, скорее всего, станут основными распределителями суррогатного бензина «Евро-3» или даже качества ниже. Особенно это будет распространено в регионах с наиболее острым дефицитом — прежде всего на юге России».

Впрочем, по его словам, это происходит по вполне рыночным причинам. “Ъ FM” направил запрос в ФАС и ждет ответа. Ранее, 22 июня, стало известно, что ведомство возбудило дело против трех нефтетрейдеров — они заключали сделки на биржевых торгах, чтобы регулярно перепродавать бензин и дизель по завышенным ценам, считают в службе. На этом фоне вице-премьер Александр Новак поручил ФАС непрерывно следить за стоимостью топлива во всех регионах.

Никита Путятин