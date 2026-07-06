В Минпромторге рассказали о создании российско-белорусского самолета «Освей»

Российско-белорусский самолет «Освей» находится на этапе разработки рабочей конструкторской документации. Об этом сообщил замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков.

«Я думаю, что в ближайшее время разработчик перейдет тот рубеж, после которого можно заказывать уже длинноцикловые изделия и приступать к постройке первых образцов»,— сказал господин Абраменков журналистам во время выставки «Иннопром» (цитата по ТАСС).

По мнению Геннадия Абраменкова, самолет будет востребован в области обороны. «Они ее ждут для подготовки пилотов военно-транспортной авиации, выполнения транспортной задачи. Поэтому я думаю, что на рынке у этой машины будет точно хороший спрос, множество эксплуатантов. Ее надо доделать»,— отметил замминистра.

ЛМС-192 «Освей» вместит 15-19 пассажиров, он предназначен для местных и региональных перевозок. Росавиация ожидает сертификации самолета до конца 2029 года.