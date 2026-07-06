В Минпромторге рассказали о создании российско-белорусского самолета «Освей»
Российско-белорусский самолет «Освей» находится на этапе разработки рабочей конструкторской документации. Об этом сообщил замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков.
«Я думаю, что в ближайшее время разработчик перейдет тот рубеж, после которого можно заказывать уже длинноцикловые изделия и приступать к постройке первых образцов»,— сказал господин Абраменков журналистам во время выставки «Иннопром» (цитата по ТАСС).
По мнению Геннадия Абраменкова, самолет будет востребован в области обороны. «Они ее ждут для подготовки пилотов военно-транспортной авиации, выполнения транспортной задачи. Поэтому я думаю, что на рынке у этой машины будет точно хороший спрос, множество эксплуатантов. Ее надо доделать»,— отметил замминистра.
ЛМС-192 «Освей» вместит 15-19 пассажиров, он предназначен для местных и региональных перевозок. Росавиация ожидает сертификации самолета до конца 2029 года.
Разработка белорусско-российского легкого многоцелевого самолета "Освей" (ЛМС-192) идет при участии Уральского завода гражданской авиации (УЗГА), который также разрабатывает самолеты «Байкал» и «Ладога», и белорусского 558-го Авиационного ремонтного завода. Это сотрудничество началось в 2023 году, и в июле того же года был подписан план по разработке и серийному производству 19-местного самолета на площадке Беларуси. "Освей" был упомянут премьер-министром России Михаилом Мишустиным в контексте необходимости создания отечественной техники для развития авиационной промышленности и увеличения авиационной мобильности граждан к 2030 году.
Проект "Освея" является частью более широкой инициативы России и Беларуси по совместному развитию авиационной отрасли. К 2026 году планируется произвести первые два самолета, а к 2030 году — до 100 единиц. Производство "Освея" должно заменить чешский L-410, производство которого УЗГА локализовал в 2016 году. Руководство Беларуси, включая президента Александра Лукашенко, активно поддерживает совместные проекты в авиастроении, включая производство не только самолетов, но и беспилотных летательных аппаратов.