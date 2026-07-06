Maersk возобновит перевозки через Суэцкий канал на одном из своих маршрутов
Датская судоходная компания Maersk сообщила о возобновлении перевозок через Суэцкий канал на одном из своих контейнерных маршрутов, передает Reuters.
Ранее суда на этом направлении следовали в обход Африки через мыс Доброй Надежды из-за угроз безопасности в Красном море. Теперь один из маршрутов сети Gemini, которую Maersk развивает вместе с немецкой Hapag-Lloyd, снова пройдет через Суэцкий канал.
Большинство крупных мировых контейнерных перевозчиков в последние годы перенаправляли суда вокруг мыса Доброй Надежды по той же причине. Это привело к увеличению сроков доставки и транспортных расходов. Возвращение части сервисов на маршрут через Суэцкий канал может свидетельствовать о нормализации судоходства на этом направлении, пишет Reuters.
Суэцкий канал соединяет Красное море со Средиземным и минимум на десять дней сокращает путь между Азией и Европой. Водный коридор обслуживает до 15% мирового морского грузооборота, в том числе 22% контейнерных перевозок, 20% транспортировки авто и до 12% экспорта нефти. Если Суэцкий канал — это вход в Красное море с севера, то Баб-эль-Мандебский пролив — с юга. Напряженность в этом районе возросла из-за ударов йеменских хуситов по коммерческим судам в Баб-эль-Мандебском проливе, после чего судоходным компаниям пришлось обходить Африку.
Решение Maersk вновь использовать Суэцкий канал демонстрирует изменение ситуации в Красном море. Ранее, с декабря 2023 года, крупнейшие контейнерные перевозчики, включая Maersk и Hapag-Lloyd, массово перенаправляли суда в обход Африки через мыс Доброй Надежды из-за атак йеменских хуситов на коммерческие суда в Баб-эль-Мандебском проливе. Эти атаки были связаны с войной между Израилем и палестинским движением «Хамас», при этом хуситы обещали наносить удары по судам, которые, по их мнению, связаны с Израилем.
Перенаправление маршрутов значительно увеличило сроки доставки и транспортные расходы, а также вызвало глобальные сбои в логистике. Только за два месяца атак хуситов объем грузоперевозок через Суэцкий канал сократился на 45%. На фоне этой ситуации в начале 2024 года Maersk уже заявляла о возвращении своих судов в Красное море и возобновлении транзита через Аденский залив и Красное море, объясняя это повышением уровня безопасности морских перевозок, однако признавала, что общий риск сохраняется и судоходство может быть вновь приостановлено.
В период роста напряженности Maersk увеличивала количество авиаперевозок для сокращения времени транзита грузов и перераспределяла часть поставок на воздушную перевозку через аэропорты Дубая и Салалы. Такие меры были направлены на минимизацию задержек. Возвращение части сервисов Maersk через Суэцкий канал может сигнализировать о некоторой нормализации ситуации в регионе, которая начала постепенно улучшаться после того, как США и Великобритания с начала 2024 года начали наносить ответные удары по позициям хуситов в Йемене.