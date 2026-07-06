Maersk возобновит перевозки через Суэцкий канал на одном из своих маршрутов

Датская судоходная компания Maersk сообщила о возобновлении перевозок через Суэцкий канал на одном из своих контейнерных маршрутов, передает Reuters.

Ранее суда на этом направлении следовали в обход Африки через мыс Доброй Надежды из-за угроз безопасности в Красном море. Теперь один из маршрутов сети Gemini, которую Maersk развивает вместе с немецкой Hapag-Lloyd, снова пройдет через Суэцкий канал.

Большинство крупных мировых контейнерных перевозчиков в последние годы перенаправляли суда вокруг мыса Доброй Надежды по той же причине. Это привело к увеличению сроков доставки и транспортных расходов. Возвращение части сервисов на маршрут через Суэцкий канал может свидетельствовать о нормализации судоходства на этом направлении, пишет Reuters.

Суэцкий канал соединяет Красное море со Средиземным и минимум на десять дней сокращает путь между Азией и Европой. Водный коридор обслуживает до 15% мирового морского грузооборота, в том числе 22% контейнерных перевозок, 20% транспортировки авто и до 12% экспорта нефти. Если Суэцкий канал — это вход в Красное море с севера, то Баб-эль-Мандебский пролив — с юга. Напряженность в этом районе возросла из-за ударов йеменских хуситов по коммерческим судам в Баб-эль-Мандебском проливе, после чего судоходным компаниям пришлось обходить Африку.