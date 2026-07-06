В Геленджике по соображениям безопасности отменен заплыв «Морская миля»
Ежегодный заплыв «Морская миля», традиционно проходивший в августе в Геленджикской бухте, в этом году проводиться не будет, сообщила администрация Геленджика. Городские власти сослались на необходимость соблюдения мер безопасности для участников и зрителей мероприятия.
«Морская миля» — популярное массовое мероприятие по плаванию на открытой воде, проводится в Геленджике с 2000 года. Спортсмены-профессионалы и любители преодолевают расстояние в 1 морскую милю (1852 м) от Толстого мыса до Тонкого мыса на входе в Геленджикскую бухту. В 2025 году в заплыве участвовали пловцы из 145 городов России.
Мэрия Геленджика пообещала, что при более благоприятной ситуации и при наличии всех необходимых разрешений «Морская миля» пройдет в следующем году. В Краснодарском крае с 2024 года действует ограничение на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Кроме того, в городах черноморского побережья за последние несколько недель участились случаи объявления тревоги из-за беспилотников.
Отмена заплыва «Морская миля» связана с более широкими ограничениями на проведение массовых мероприятий, которые действуют в Краснодарском крае с 2024 года. Мэр Геленджика Алексей Богодистов ранее заявлял об отмене новогодних гуляний и карнавала в честь открытия курортного сезона, а также рекомендовал отказаться от фейерверков, ссылаясь на продолжающуюся специальную военную операцию (СВО) и необходимость обеспечения безопасности.
Власти Новороссийска также приняли решение об ограничении массовых мероприятий и фейерверков из-за требований безопасности. В 2025 году аэропорты Геленджика и Краснодара периодически вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов из-за требований безопасности и рисков атак беспилотников. В целом, обстановка, связанная с СВО, и угрозы атак БПЛА привели к усилению мер безопасности и отмене ряда традиционных публичных событий в регионе.