В Геленджике по соображениям безопасности отменен заплыв «Морская миля»

Ежегодный заплыв «Морская миля», традиционно проходивший в августе в Геленджикской бухте, в этом году проводиться не будет, сообщила администрация Геленджика. Городские власти сослались на необходимость соблюдения мер безопасности для участников и зрителей мероприятия.

«Морская миля» — популярное массовое мероприятие по плаванию на открытой воде, проводится в Геленджике с 2000 года. Спортсмены-профессионалы и любители преодолевают расстояние в 1 морскую милю (1852 м) от Толстого мыса до Тонкого мыса на входе в Геленджикскую бухту. В 2025 году в заплыве участвовали пловцы из 145 городов России.

Мэрия Геленджика пообещала, что при более благоприятной ситуации и при наличии всех необходимых разрешений «Морская миля» пройдет в следующем году. В Краснодарском крае с 2024 года действует ограничение на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Кроме того, в городах черноморского побережья за последние несколько недель участились случаи объявления тревоги из-за беспилотников.

Анна Перова, Краснодар