МИД Азербайджана вызвал посла России

Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало посла России в республике Михаила Евдокимова. Дипломату выразили протест из-за «атаки дрона по автозаправочной станции» азербайджанской компании SOCAR в Николаевской области Украины 5 июля. Российская сторона обвинения не комментировала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Российская сторона была призвана провести всестороннее расследование по всем указанным фактам, дать соответствующие разъяснения по произошедшим случаям, а также соблюдать международные обязательства по защите гражданских объектов и дипломатических представительств»,— говорится в сообщении азербайджанского МИДа.

Минобороны РФ заявило, что в ночь на 6 июля российские ВС нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, а также связанным с ВСУ объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области. Ведомство назвало удары ответом на попытку атаковать российские территории «вне зоны проведения СВО».

В ноябре 2025 года МИД Азербайджана вручал ноту протеста Михаилу Евдокимову. Причиной ведомство назвало падение одной из выпущенных РФ ракет на территории азербайджанского посольства в Киеве. Незадолго до этого Украина и Азербайджан обвинили Россию в авиаударе по нефтехранилищу SOCAR в Одесской области.

Лусине Баласян