МИД Азербайджана вызвал посла России
Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало посла России в республике Михаила Евдокимова. Дипломату выразили протест из-за «атаки дрона по автозаправочной станции» азербайджанской компании SOCAR в Николаевской области Украины 5 июля. Российская сторона обвинения не комментировала.
Посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«Российская сторона была призвана провести всестороннее расследование по всем указанным фактам, дать соответствующие разъяснения по произошедшим случаям, а также соблюдать международные обязательства по защите гражданских объектов и дипломатических представительств»,— говорится в сообщении азербайджанского МИДа.
Минобороны РФ заявило, что в ночь на 6 июля российские ВС нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, а также связанным с ВСУ объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области. Ведомство назвало удары ответом на попытку атаковать российские территории «вне зоны проведения СВО».
В ноябре 2025 года МИД Азербайджана вручал ноту протеста Михаилу Евдокимову. Причиной ведомство назвало падение одной из выпущенных РФ ракет на территории азербайджанского посольства в Киеве. Незадолго до этого Украина и Азербайджан обвинили Россию в авиаударе по нефтехранилищу SOCAR в Одесской области.
Отношения между Азербайджаном и Россией обострились не впервые. В июле 2025 года МИД Азербайджана выражал «решительный протест» Москве из-за задержания азербайджанцев в Екатеринбурге, где двое из задержанных погибли. В ответ на это Баку отменил визит вице-премьера РФ и культурные мероприятия, а также отказался от участия в заседании российско-азербайджанской межпарламентской комиссии. Россия, в свою очередь, выразила обеспокоенность судьбой российских граждан, задержанных в Азербайджане по обвинению в контрабанде наркотиков, и обвинила Баку во вмешательстве во внутренние дела России.
Ранее, в феврале 2026 года, МИД России проинформировал Азербайджан, что удары по Украине наносятся по военным целям, включая объекты оборонно-промышленного комплекса в Киеве. Тогда же МИД России объяснял повреждения азербайджанской дипмиссии в Киеве некорректной работой украинской ПВО, а не целенаправленными ударами РФ. В мае 2026 года МИД РФ предупреждал о новых ударах по предприятиям ВПК в Киеве и призывал зарубежные страны эвакуировать дипломатов из украинской столицы, что европейские страны отвергли.