Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре 6 июля

В ближайший час–два в Москве начнутся дождь, гроза и ветер до 15 м/с. Осадки ожидаются до 20:00 мск. Возможно повреждение линий электропередачи и повал деревьев, есть риск получения травм, сообщила пресс-служба столичного управления МЧС.

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра, следует из данных Гидрометцентра.

По данным центра погоды «Фобос», 6 июля максимальная температура воздуха в Москве составит +22 °С. 7 июля — +19 °С.