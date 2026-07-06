Пашинян: Армения настроена на развитие отношений с Россией и ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным заявил, что Ереван заинтересован в развитии отношений с Москвой и дальнейшем участии в работе Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Он также призвал обсудить проблемные вопросы в отношениях стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Армении Никол Пашинян (в центре) и премьер-министр России Михаил Мишустин (справа)

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Премьер-министр Армении Никол Пашинян (в центре) и премьер-министр России Михаил Мишустин (справа)

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

«В последнее время появились некоторые проблемные вопросы, и, конечно же, я надеюсь, что мы обсудим и решим эти вопросы. Как до выборов, так и после выборов мы настроены на дальнейшее развитие наших отношений с РФ. И, конечно же, мы заинтересованы в нашем участии в Евразийском экономическом союзе»,— сказал Никол Пашинян на встрече в Екатеринбурге на полях выставки «Иннопром».

Никол Пашинян прибыл в Россию впервые после парламентских выборов, состоявшихся 7 июня. Вопрос евроинтеграции Армении, который партия премьера продвигала в преддверии голосования, обострил отношения с Россией. На этом фоне РФ ограничила импорт определенных видов армянских товаров. Никол Пашинян заверял, что пока не планирует покидать ЕАЭС и не собирается портить отношения с Россией.

Лусине Баласян