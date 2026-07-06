Пашинян: Армения настроена на развитие отношений с Россией и ЕАЭС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным заявил, что Ереван заинтересован в развитии отношений с Москвой и дальнейшем участии в работе Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Он также призвал обсудить проблемные вопросы в отношениях стран.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян (в центре) и премьер-министр России Михаил Мишустин (справа)
Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ
«В последнее время появились некоторые проблемные вопросы, и, конечно же, я надеюсь, что мы обсудим и решим эти вопросы. Как до выборов, так и после выборов мы настроены на дальнейшее развитие наших отношений с РФ. И, конечно же, мы заинтересованы в нашем участии в Евразийском экономическом союзе»,— сказал Никол Пашинян на встрече в Екатеринбурге на полях выставки «Иннопром».
Никол Пашинян прибыл в Россию впервые после парламентских выборов, состоявшихся 7 июня. Вопрос евроинтеграции Армении, который партия премьера продвигала в преддверии голосования, обострил отношения с Россией. На этом фоне РФ ограничила импорт определенных видов армянских товаров. Никол Пашинян заверял, что пока не планирует покидать ЕАЭС и не собирается портить отношения с Россией.
Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о заинтересованности в развитии отношений с Россией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) были сделаны после парламентских выборов в Армении 7 июня 2026 года. Во время предвыборной кампании его партия продвигала вопрос евроинтеграции, что обострило отношения с Россией и стало причиной ограничений на импорт некоторых армянских товаров со стороны РФ. В Кремле отмечали, что одновременное членство в ЕС и ЕАЭС «гипотетически невозможно», хотя Армения также является членом СНГ и ОДКБ.
Ранее российские власти неоднократно предупреждали Армению о негативных последствиях в случае сближения с Евросоюзом, включая пересмотр льгот по поставкам газа, топлива и алмазов, а Дмитрий Медведев заявил, что Армении придется платить за российский газ по европейским ценам. На фоне этих событий звучали призывы к Армении провести референдум о выборе между ЕАЭС и ЕС. В ответ на это, вице-премьер Армении Мгер Григорян заверял о готовности республики к добросовестной работе в ЕАЭС, основываясь на взаимном уважении и национальных интересах. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян при этом заявлял, что Ереван не планирует выходить из ЕАЭС, а вопрос об одновременном членстве в ЕС и ЕАЭС будет решаться с учетом воли народа и результатов переговоров.