В Белгородской области запретили ночную езду на мотоциклах

Составлено ИИ-Ассистентъ

Запрет на ночную езду мотоциклов в Белгородской области не является единичным случаем, так как подобные ограничения на движение транспорта или шум в ночное время вводятся и в других регионах России. Например, в Барнауле власти рассматривали меры против ночных гонок мотоциклистов и дрифтеров после жалоб жителей, а в Сочи полиция проводит рейды по выявлению "шумных" водителей. В Санкт-Петербурге полиция разработала механизм привлечения к ответственности водителей "шумных" транспортных средств, таких как мотоциклы и автомобили с модифицированными выхлопными системами, которые превышают нормативы уровня шума.

В целом, законодательство о тишине модернизируется по всей стране. Так, в Башкирии обновили закон, запрещающий шумные игры в зоне жилой застройки в ночное время, а в Красноярском крае рассматривались поправки в закон об административных правонарушениях для усиления гарантий соблюдения тишины и спокойствия граждан. Увеличение штрафов за шум от автомобилей также обсуждалось на федеральном уровне, но правительство не поддержало законопроект о штрафах до 100 тысяч рублей, поскольку уже существует ответственность за превышение нормативов уровня шума. Такие меры, как и в случае с Белгородской областью, часто принимаются на фоне многочисленных жалоб граждан на шум в ночное время.