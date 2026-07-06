Handelsblatt: Porsche сократит 4 тыс. рабочих мест
Компания Porsche, контрольный пакет которой принадлежит Volkswagen Group, готовится сократить 4 тыс. рабочих мест в Германии, сообщает Handelsblatt.
В значительной степени сокращения коснутся сотрудников управленческого и административного звена. Кроме того, в компании изучат возможность сокращения на 30% мощностей инженерно-исследовательского центра в Вайсахе, к северо-западу от Штутгарта.
Газета напоминает, что компания уже запланировала сокращение 1,9 тыс. рабочих мест к 2029 году.
Представитель Porsche отказался подтвердить изданию конкретное количество сокращений, но сослался на комплексный пакет мер по оптимизации работы компании, который разрабатывается в настоящее время. Он будет представлен к концу июля.
Сокращение рабочих мест, особенно управленческого и административного звена, а также мощностей инженерно-исследовательского центра, является частью комплексного пакета мер по оптимизации работы Porsche. В целом, оптимизация штата и бизнес-процессов — распространенная практика для компаний, стремящихся снизить издержки и повысить эффективность. Такая стратегия может быть вызвана необходимостью сократить расходы на персонал, особенно в условиях экономической неопределенности или снижения спроса.
Компании могут прибегать к оптимизации численности персонала для снижения потребности в новых кадрах, модернизации бизнес-процессов с целью исключения функций, не приносящих добавленной стоимости, а также для повышения производительности труда через изменение технологических процессов. В частности, в условиях ограниченности ресурсов и усиления рыночной конкуренции, снижение расходов на персонал и оптимизация затрат становятся критически важными для бизнеса.