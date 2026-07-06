Handelsblatt: Porsche сократит 4 тыс. рабочих мест

Компания Porsche, контрольный пакет которой принадлежит Volkswagen Group, готовится сократить 4 тыс. рабочих мест в Германии, сообщает Handelsblatt.

В значительной степени сокращения коснутся сотрудников управленческого и административного звена. Кроме того, в компании изучат возможность сокращения на 30% мощностей инженерно-исследовательского центра в Вайсахе, к северо-западу от Штутгарта.

Газета напоминает, что компания уже запланировала сокращение 1,9 тыс. рабочих мест к 2029 году.

Представитель Porsche отказался подтвердить изданию конкретное количество сокращений, но сослался на комплексный пакет мер по оптимизации работы компании, который разрабатывается в настоящее время. Он будет представлен к концу июля.

Екатерина Наумова