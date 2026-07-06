Роман Барнса «До ее встречи со мной» убрали из списка подлежащих маркировке книг

Российский книжный союз (РКС) обновил отраслевой перечень книг, подлежащих маркировке из-за упоминания наркотиков. 6 июля в него попали 20 наименований. Из перечня убрали роман британского писателя Джулиана Барнса «До ее встречи со мной».

Решение приняли 3 июля на основании письма от издательства АСТ, следует из перечня (.xlsx), опубликованного на сайте РКС. Произведение включили в список 15 июня.

В отраслевой перечень попали детективные романы норвежского писателя Ю Несбе «Снеговик», «Призрак» и «Полиция», книги «Путь через века. Книга 1. Потерянный рай» французского писателя Эрика-Эмманюэля Шмитта и «Под сенью чайного листа» американского автора Лизы Си. РКС также включил в перечень книги серии «Мент. Ростов-папа» и «Мент. Ростовский пасьянс» автора Дмитрия Дашко.

С 1 марта в России введена уголовная ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. За распространение произведений с упоминанием запрещенных веществ без маркировки предусмотрены штрафы до 600 тыс. руб. для юрлиц.

Исключения — произведения, в которых «наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла». Те из них, что были опубликованы с 1 августа 1990 года, подлежат обязательной маркировке. Сейчас в отраслевой перечень РКС входит свыше 2 тыс. изданий. Среди них — романы Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко, Стивена Кинга, Чака Паланика, Эриха Марии Ремарка и других авторов.