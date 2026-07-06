Роман Барнса «До ее встречи со мной» убрали из списка подлежащих маркировке книг
Российский книжный союз (РКС) обновил отраслевой перечень книг, подлежащих маркировке из-за упоминания наркотиков. 6 июля в него попали 20 наименований. Из перечня убрали роман британского писателя Джулиана Барнса «До ее встречи со мной».
Решение приняли 3 июля на основании письма от издательства АСТ, следует из перечня (.xlsx), опубликованного на сайте РКС. Произведение включили в список 15 июня.
В отраслевой перечень попали детективные романы норвежского писателя Ю Несбе «Снеговик», «Призрак» и «Полиция», книги «Путь через века. Книга 1. Потерянный рай» французского писателя Эрика-Эмманюэля Шмитта и «Под сенью чайного листа» американского автора Лизы Си. РКС также включил в перечень книги серии «Мент. Ростов-папа» и «Мент. Ростовский пасьянс» автора Дмитрия Дашко.
С 1 марта в России введена уголовная ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. За распространение произведений с упоминанием запрещенных веществ без маркировки предусмотрены штрафы до 600 тыс. руб. для юрлиц.
Исключения — произведения, в которых «наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла». Те из них, что были опубликованы с 1 августа 1990 года, подлежат обязательной маркировке. Сейчас в отраслевой перечень РКС входит свыше 2 тыс. изданий. Среди них — романы Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко, Стивена Кинга, Чака Паланика, Эриха Марии Ремарка и других авторов.
Удаление романа Джулиана Барнса из списка книг подлежащих маркировке произошло по запросу издательства АСТ. Ранее АСТ уже приходилось снимать с продажи другие книги, например, тираж романа Стивена Кинга «Оно» для уточнения маркировки после жалоб читателей, а также книги Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом) из-за его политических высказываний.
В целом, Российский книжный союз (РКС) регулярно обновляет перечни книг, требующих маркировки, начиная с 1 марта 2026 года, когда в России была введена уголовная ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. Этот закон предусматривает крупные штрафы и лишение свободы за распространение произведений без соответствующей маркировки, за исключением тех случаев, когда наркотики являются «оправданной жанром неотъемлемой частью художественного замысла» и произведение было опубликовано после 1 августа 1990 года. Подобные ограничения, но в отношении ЛГБТ-пропаганды (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), привели к изъятию из продажи романа «Лето в пионерском галстуке» и других произведений, причем Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) изначально разрабатывала списки таких книг для всего книжного рынка.
Практика формирования и обновления перечней для маркировки или изъятия книг приводит к тому, что издательства, например, «Литрес», вынуждены снимать с продажи тысячи книг из-за опасений по законодательству и некорректных маркировок, как это было с детской литературой и русской классикой.