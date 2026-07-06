Губернатор Тульской области рассказал Путину о поддержке рождаемости в регионе
Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым. Глава региона рассказал президенту о мерах по поддержке рождаемости. Цель властей региона — закрепить в сознании людей образ многодетности и традиционных семейных ценностей, отметил господин Миляев.
«Преображаем ту среду, в которой люди живут, поскольку наша задача — создать условия для комфортной жизни всех категорий населения и, безусловно, всех возрастов, чтобы у людей было желание создавать семьи, рожать детей и жить на нашей земле»,— сказал губернатор (цитата по сайту Кремля).
Владимир Путин назвал скромным уровень рождаемости в Тульской области. «Очень скромный, Владимир Владимирович, именно поэтому мы в этом направлении и движемся»,— ответил Дмитрий Миляев.
По данным Росстата, в 2025 году коэффициент рождаемости в Тульской области составил 1,13. В среднем по России он составил 1,37.
В России с 2025 по 2030 годы будет действовать новый нацпроект «Семья», который заменит действовавший с 2018 по 2024 год нацпроект «Демография» и другие программы. Цель нового проекта — повысить коэффициент рождаемости до 1,6 к 2030 году. Тульская область, как и другие регионы, будет работать над достижением этой цели. Отдельная инициатива, которая уже действует в Тульской области, - федеральный пилотный проект «Репродуктивное здоровье».
В рамках нацпроекта «Семья» предусмотрены пять федеральных проектов: «Поддержка семьи», «Многодетная семья», «Охрана материнства и детства», «Старшее поколение», «Семейные ценности и инфраструктура культуры». Предполагаемые расходы на проект составят 7,8 трлн рублей за первые три года. Эти меры направлены на увеличение рождаемости, поддержку семей, а также на стимулирование многодетности и традиционных семейных ценностей.
Сложная демографическая ситуация в России и низкие показатели рождаемости (в 2025 году коэффициент рождаемости в Тульской области составлял 1,13, а в среднем по России — 1,37) побуждают власти к комплексным решениям. Эффективность мер по поддержанию рождаемости, по мнению экспертов, может быть выше в регионах с аграрным сектором и более бедным населением. В городской же среде необходимы более глубокие культурные преобразования, а не только материальное стимулирование. Отмечается, что на рождаемость влияют уровень жизни, доступность жилья и работы, а также возраст, в котором люди создают семьи и рожают детей.