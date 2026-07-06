Губернатор Тульской области рассказал Путину о поддержке рождаемости в регионе

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым. Глава региона рассказал президенту о мерах по поддержке рождаемости. Цель властей региона — закрепить в сознании людей образ многодетности и традиционных семейных ценностей, отметил господин Миляев.

«Преображаем ту среду, в которой люди живут, поскольку наша задача — создать условия для комфортной жизни всех категорий населения и, безусловно, всех возрастов, чтобы у людей было желание создавать семьи, рожать детей и жить на нашей земле»,— сказал губернатор (цитата по сайту Кремля).

Владимир Путин назвал скромным уровень рождаемости в Тульской области. «Очень скромный, Владимир Владимирович, именно поэтому мы в этом направлении и движемся»,— ответил Дмитрий Миляев.

По данным Росстата, в 2025 году коэффициент рождаемости в Тульской области составил 1,13. В среднем по России он составил 1,37.