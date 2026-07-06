Мишустин встретился с Пашиняном в Екатеринбурге

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с армянским коллегой Николом Пашиняном в Екатеринбурге на полях международной выставки «Иннопром».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Армении Никол Пашинян (в центре) и премьер-министр России Михаил Мишустин (справа)

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Премьер-министр Армении Никол Пашинян (в центре) и премьер-министр России Михаил Мишустин (справа)

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

С российской стороны в переговорах участвуют в том числе вице-премьер РФ Алексей Оверчук, глава «Росатома» Алексей Лихачев, глава РЖД Олег Белозеров, замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

1 июля Михаил Мишустин и Никол Пашинян провели телефонный разговор по инициативе армянской стороны. Главы правительств обсуждали взаимодействие в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях. Никол Пашинян говорил, что стороны договорились обсудить эти вопросы более детально.

Никол Пашинян 7 июля прибыл в Екатеринбург для участия в международной промышленной выставке «Иннопром». Это первый его визит в Россию после победы на парламентских выборах, состоявшихся 7 июня.

Лусине Баласян