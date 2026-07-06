«Делимобиль» решил разместить облигации с доходностью до 24,4% годовых

ПАО «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») 15 июля с 11:00 до 15:00 мск планирует сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-09 объемом 1 млрд руб. со сроком обращения 3,5 года, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона — не выше 22% годовых, что соответствует доходности к погашению не более 24,36% годовых, выплаты ежемесячные. Организаторами выступают «Альфа-Банк», Газпромбанк, «Синара», Совкомбанк, Т-Банк и «Цифра брокер». Техразмещение запланировано на 17 июля.

Эмитент намерен включить выпуск в сектор высокотехнологичного сектора экономики. Бумаги будут доступны неквалифицированным инвесторам при прохождении теста №6, а также соответствуют требованиям для размещения пенсионных накоплений и резервов.

У компании действуют рейтинги: BBB+(RU) с негативным прогнозом от АКРА и ВВВ+.ru со стабильным прогнозом от НКР. В обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций на 12,5 млрд руб. «Делимобиль» работает в 16 городах, автопарк на конец первого квартала 2026 года — 27,3 тыс. машин. По итогам 2025 года компания получила чистый убыток 3,7 млрд руб., соотношение чистый долг/EBITDA — 4,8х.