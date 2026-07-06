«ЕвроТранс» вышел из техдефолта

Составлено ИИ-Ассистентъ

Проблемы «ЕвроТранса» с обслуживанием долга начались за несколько месяцев до упоминаемого техдефолта. В марте 2026 года компания уже сообщала о «техническом сбое» при выкупе «народных» облигаций, а в начале апреля допустила дефолт по биржевым облигациям. Это привело к значительному падению котировок ее акций и облигаций, доходность которых взлетела до 75–265% годовых.

Ситуация с «ЕвроТрансом» привлекла внимание регулирующих органов. Банк России рассматривает возможность донастройки параметров «народных облигаций», так как до этого не было практики неисполнения оферт по выкупу таких бумаг. Регулятор обеспокоен доступом неквалифицированных инвесторов к подобным инструментам, поскольку они не торгуются на бирже, и инвесторы могут потребовать выкуп досрочно, что создает риски для эмитентов.

Эксперты связывают проблемы компании с высокой долговой нагрузкой, низким свободным денежным потоком, а также судебными исками, превышающими 11,5 млрд руб. Это сумма составляет почти половину от ожидаемой EBITDA за 2025 год и, по мнению аналитиков, ставит компанию в сложное положение. Участники рынка опасаются, что за «техническими сбоями» может последовать реальная невозможность обслуживания облигационного долга.