«ЕвроТранс» вышел из техдефолта
Компания «ЕвроТранс» вышла из технического дефолта, полностью исполнив обязательства по выплате 17-го купона облигаций серии БО-001Р-06. Недостающая часть средств перечислена несколькими траншами, следует из данных НРД и сообщений эмитента.
В установленный срок (2 июля) компания перевела лишь 0,86 руб. на бумагу из необходимых 20,55 руб., что было квалифицировано как техдефолт. Пятилетний выпуск объемом 1,93 млрд руб. размещен в феврале 2025 года со ставкой ежемесячного купона 25% годовых.
В последние месяцы «ЕвроТранс» неоднократно попадал в центр внимания из-за проблем с обслуживанием долга. Маркетплейс «Финуслуги» фиксировал сбои при выкупе «народных» облигаций, а платформа «А-Токен» сообщала о нарушениях по ЦФА.
Проблемы «ЕвроТранса» с обслуживанием долга начались за несколько месяцев до упоминаемого техдефолта. В марте 2026 года компания уже сообщала о «техническом сбое» при выкупе «народных» облигаций, а в начале апреля допустила дефолт по биржевым облигациям. Это привело к значительному падению котировок ее акций и облигаций, доходность которых взлетела до 75–265% годовых.
Ситуация с «ЕвроТрансом» привлекла внимание регулирующих органов. Банк России рассматривает возможность донастройки параметров «народных облигаций», так как до этого не было практики неисполнения оферт по выкупу таких бумаг. Регулятор обеспокоен доступом неквалифицированных инвесторов к подобным инструментам, поскольку они не торгуются на бирже, и инвесторы могут потребовать выкуп досрочно, что создает риски для эмитентов.
Эксперты связывают проблемы компании с высокой долговой нагрузкой, низким свободным денежным потоком, а также судебными исками, превышающими 11,5 млрд руб. Это сумма составляет почти половину от ожидаемой EBITDA за 2025 год и, по мнению аналитиков, ставит компанию в сложное положение. Участники рынка опасаются, что за «техническими сбоями» может последовать реальная невозможность обслуживания облигационного долга.