Изучение нескольких иностранных языков замедляет старение мозга

Изучение нескольких иностранных языков заметно замедляет старение мозга. Об этом сообщили ученые из Испании, Чили, Аргентины и Ирландии. Как сообщает The Guardian, они представили результаты своего исследования на проходящей в Барселоне конференции Федерации европейских обществ нейронаук.

Ученые измеряли нейронную активность у 728 человек разного возраста и уровня владения языками. Данные были обработаны ИИ, рассчитавшим нормативную мозговую активность для каждого возраста. Затем результаты сравнили с контрольной группой из 144 человек, поровну говорящих на одном, двух, трех и четырех языках. Ученые учли возраст, пол и образование участников, но признали, что не могут исключить влияния образа жизни и социальной активности.

Результаты показали, что у говорящих на двух языках мозг выглядит примерно на шесть лет моложе, чем у тех, кто говорит только на одном. Эффект усиливается с каждым выученным языком: для трех языков разница составила семь лет, а для четырех — 13 лет. При этом, отмечают ученые, важен не просто факт двуязычия, а глубина и продолжительность языкового опыта. Раннее начало изучения и глубокое владение языками дает большую отсрочку старения мозга.

Екатерина Наумова