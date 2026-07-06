Наследник верховной линии

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главным вызовом для Моджтабы Хаменеи становится вопрос легитимности

Фото: Личный архив Фархада Ибрагимова Главным вызовом для Моджтабы Хаменеи становится вопрос легитимности

Фото: Личный архив Фархада Ибрагимова

Для Ирана похороны верховного лидера Али Хаменеи — это не только завершение траурного цикла, но и начало новой политической реальности. Пока страна прощается с фигурой, определявшей ее курс в течение десятилетий, главный вопрос обращен в будущее: как Моджтаба Хаменеи будет управлять страной после отца в условиях войны, перемирия, экономического давления и ожиданий, которые ложатся на плечи нового лидера.

Формально ответ на этот вопрос уже дан: система не рухнула, элиты не разбежались, государственная машина продолжила работать. При этом Моджтаба Хаменеи оказался во главе страны в один из самых тяжелых периодов ее новейшей истории. Но одно дело — управлять в режиме чрезвычайной мобилизации, когда все подчинено логике войны и выживания. И другое — управлять Ираном в условиях пусть хрупкого, но мира, когда от нового лидера будут ждать не только сохранения преемственности, но и ответов на накопившиеся проблемы.

Главным вызовом для Моджтабы Хаменеи становится вопрос легитимности.

Ведь его отец воспринимался не просто как руководитель государства, а как самостоятельный политический институт, объединявший в себе наследие революции, преемственность линии отца-основателя Исламской Республики Рухоллы Хомейни, роль арбитра между элитами и символ сопротивления внешнему давлению. У Моджтабы такого политического капитала нет. Поэтому ему предстоит доказать, что он не только сын верховного лидера, но и самостоятельная фигура, способная удерживать баланс между духовенством, КСИР, правительством, парламентом и обществом.

Второй вызов — вопросы безопасности. Иран после гибели Хаменеи живет в логике осажденной крепости. Даже если активная фаза войны сменилась хоть и шатким, но перемирием, сама угроза никуда не исчезла. Новый лидер должен показать, что страна способна отвечать на внешние удары, но при этом не сорваться в сценарий бесконечной эскалации.

Третий вызов — экономика. Санкции, последствия войны, давление на бюджет, инфляция, социальная усталость и ожидание улучшений создают для нового руководства крайне сложное поле. Одной только риторики сопротивления здесь уже недостаточно. Обществу нужно показать, что государство способно не только выстоять, но и обеспечить нормальную жизнь.

Четвертый вызов — само общество. Массовое участие иранцев в траурных церемониях показало, что укоренившееся на Западе представление о полном разрыве между народом и властью не вполне соответствует действительности. Но это не означает отсутствия внутренних противоречий. В Иране сохраняются поколенческий разрыв, запрос на социальную справедливость, усталость от ограничений и недовольство текущим уровнем жизни. Новому лидеру предстоит управлять не абстрактной «мобилизованной массой», а сложным обществом, где лояльность, патриотизм, критика и недовольство существуют одновременно.

Наконец, перед Ираном стоит внешнеполитический выбор.

Тегеран сохраняет и расширяет стратегические связи с Россией, Китаем и региональными партнерами, но одновременно ему предстоит решить, насколько далеко он готов идти в конфронтации с Западом и возможны ли новые формы переговоров без ощущения капитуляции. Для нового лидера это будет проверкой политической гибкости: продолжать линию отца, но не превратить преемственность в неподвижность.

Именно поэтому эпоха после Али Хаменеи не начинается с чистого листа. Ему предстоит доказать, что дело отца живет не только в лозунгах, но и в способности системы управлять страной после ухода ее главной фигуры.

Фархад Ибрагимов, преподаватель экономического факультета РУДН, эксперт Финансового университета при правительстве РФ