Вильгельм Завоеватель снова покорит Британию

Через несколько дней одна из величайших реликвий Франции покинет страну. Ковер из Байё впервые отправится в Великобританию, где с сентября будет выставлен в Британском музее. Пока власти Франции и Великобритании рассказывают о беспрецедентных мерах безопасности, специалисты по охране памятников волнуются, выдержит ли тысячелетняя вышивка дорогу. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ковер из Байё

Фото: Charles Platiau / Reuters Ковер из Байё

Фото: Charles Platiau / Reuters

Речь идет не просто о музейном экспонате, а о произведении, в буквальном смысле связывающем судьбы двух народов. Созданный в XI веке ковер длиной почти 70 м рассказывает историю нормандского завоевания Англии в 1066 году. На девяти полотнищах вышиты более 600 человеческих фигур, свыше 200 лошадей, корабли, крепости и десятки сцен, посвященных походу 1066 года нормандского герцога Вильгельма (1035–1087) против английского короля Гарольда. Походу, который позволил первому сменить не совсем благозвучное прозвище Бастард на Завоевателя и стать королем Англии.

Для историков это не только произведение искусства, но и уникальный документ эпохи. Его мало с чем можно сравнить — разве что с рулоном пленки захватывающего фильма о нормандском завоевании, где все события представлены в хронологическом порядке и над каждым кадром годами работали вышивальщицы и художники. Это рассказ о самом масштабном — чуть ли не вплоть до высадки союзников в Нормандии в конце Второй мировой — десанте в Ла-Манше. Да и сама подготовка к перевозке больше напоминает военную операцию. Дата отправления держится в секрете. Из Байё в Лондон ковер повезут специальным автомобилем под усиленным конвоем. Затем он пересечет Ла-Манш через Евротоннель и прибудет в британскую столицу. Для перевозки применят особую транспортную систему. Ткань уложат горизонтально на складывающуюся опору, затем закроют алюминиевым защитным корпусом. После этого вся конструкция окажется внутри герметичного контейнера, поддерживающего постоянную температуру и влажность. Снаружи его поместят еще в одну, значительно более массивную капсулу, оборудованную мощными амортизаторами, призванными поглощать вибрации во время движения.

С начала года уже были проведены две генеральные репетиции перевозки. Вместо оригинала использовали полноразмерную копию, с помощью которой инженеры измеряли уровень вибраций, возникающих на различных участках маршрута. Именно вибрация сегодня считается главным врагом древней ткани. Путешествие за Ла-Манш стало возможным в связи с тем, что музей в Байё, где ковер выставлялся с 1983 года, закрывается на реконструкцию. Вышивку в любом случае пришлось бы где-то хранить, а профессионализм сотрудников и условия Британского музея в этом смысле не вызывают сомнений.

Передача ковра стала частью более широкой франко-британской договоренности, достигнутой во время государственного визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Великобританию. В обмен Франция получит для временных выставок сокровища англосаксонского захоронения Саттон-Ху и другие редчайшие экспонаты из собрания Британского музея. А в 2027 году ковер окончательно вернется в Нормандию в обновленный Музей Байё. Там его собираются показывать на специально разработанном наклонном столе, который позволит одновременно демонстрировать его публике и проводить реставрационные работы как с лицевой, так и с оборотной стороны.

Еще до прибытия шедевра в Лондон стало ясно, что выставка станет одним из главных культурных событий года. В первый же день продажи билетов сайт Британского музея оказался перегружен: одновременно в электронной очереди находились тысячи желающих. Ковер будет открыт для публики с 10 сентября 2026 года. В Британском музее гобелен разместят горизонтально на специальном столе, установленном в галерее Сейнсбери — пространстве длиной 75 м. Посетители смогут рассмотреть его как вблизи, так и с мезонина, откуда будет открываться общий вид на всю композицию.

Пока в Британии радуются и становятся в очередь, во Франции скорее беспокоятся. Проблема заключается в том, что состояние памятника далеко от идеального.

Согласно обследованию, проведенному французскими реставраторами несколько лет назад, на полотне насчитываются десятки разрывов, около 10 тыс. различных повреждений, более 16 тыс. складок и почти 24 тыс. пятен. Ковер практически никогда далеко не перевозили. За свою тысячелетнюю историю гобелен путешествовал лишь дважды: в 1803 году по распоряжению Наполеона и во время немецкой оккупации Франции.

Еще во время переговоров представители управления по делам культуры Нормандии предупреждали, что столь хрупкий объект нежелательно перемещать на большие расстояния. В одном из технических документов, подготовленных для организации перевозки, специалисты прямо рекомендовали провести дополнительные исследования, позволяющие понять, как именно старинные волокна реагируют на различные виды механических нагрузок. Они напоминали, что никто в действительности не знает, что может выдержать ткань XI века. Испытания проводились на современном льне, который по своим физическим свойствам совершенно не похож на тысячелетний материал. Не менее скептически настроен и известный французский историк искусства Дидье Рикнер, запустивший в сети петицию против перевозки, уже собравшую десятки тысяч подписей. Он признает, что организаторы сделали все возможное для снижения риска, однако считает, что полностью исключить повреждения невозможно. По его мнению, гораздо разумнее было бы оставить гобелен в Байё, перемещая его внутри музейного комплекса на время реконструкции здания.

Министерство культуры Франции устами министра Катрин Пегар отвечает, что риск тщательно просчитан. По уверениям инженеров, специальная транспортная капсула сможет поглотить до 96% энергии возможных ударов. Пока в Лондоне готовят место для выставки, Франция, затаив дыхание, следит за тем, как одно из главных национальных сокровищ отправляется в путешествие длиной в несколько сотен километров и тысячу лет.

Алексей Тарханов