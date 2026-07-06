В 2026 году сектор строительства многоквартирных домов в Ростовской области продемонстрировал позитивную динамику благодаря запускам новых проектов и увеличению объема строительства. По итогам первых пяти месяцев объем новых проектов жилых комплексов в 1,9 раза больше, чем год назад, следует из данных Дом.РФ. Это в том числе объясняется низкой базой из-за введенного в первой половине прошлого года в регионе моратория на новые разрешения на строительство. О тенденциях жилищного строительства на Дону «Ъ-Ростов» рассказала управляющий отделением Банка России по Ростовской области Наталья Леонтьева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

«Жилая площадь строящихся многоквартирных домов на конец мая в Ростовской области составила 4,8 млн кв. м, увеличившись на 6,5% в годовом сравнении. В частности, в регионе активно развиваются крупные проекты в рамках механизма комплексного развития территорий (КРТ). Ввод многоквартирных домов по итогам января-мая 2026 года увеличился в годовом выражении в два раза. Во многом это результат активного запуска проектов в 2023–2024 годах, а также смещения плановых сроков ввода жилых комплексов с прошлых периодов. Кроме того, в этом году застройщики сосредоточились на завершении начатых проектов из-за отмены с 1 января моратория на штрафы за несвоевременный ввод объектов.

Поддержку спросу на жилье продолжает оказывать ипотека. Так, объем выдач в этом сегменте за январь – май 2026 года увеличился почти в 1,6 раза по сравнению с показателем за тот же период прошлого года. При этом наблюдалось расширение спроса как по льготным, так и по рыночным программам.

Основным драйвером по-прежнему выступает семейная ипотека. Однако ее доля в общем объеме ипотечных выдач в январе – мае снизилась до 73% с 77% годом ранее. Это объясняется ужесточением параметров программы с февраля этого года, а также снижением рыночных процентных ставок вслед за ключевой ставкой Банка России.

В то же время застройщики продолжают расширять механизмы стимулирования спроса, в частности с помощью субсидированной и траншевой ипотек, рассрочек, предложения трейд-ин. При этом нужно понимать, что у таких программ могут быть и подводные камни. Например, оформляя рассрочку, многие покупатели рассчитывают в перспективе перейти на ипотеку. Они ожидают, что после завершения рассрочки (а она дается примерно на два года) смогут сразу получить кредит и выплатить застройщику остаток за квартиру. Но ведь одобрение ипотеки на выгодных заемщику условиях не гарантировано. Банк может отказать, платеж может оказаться выше, чем ожидалось. Поэтому подходить к покупке квартиры в рассрочку нужно взвешенно.

Летом прошлого года ЦБ России направил рекомендации для банков по учету рисков рассрочки на рынке жилья. Сейчас совместно с Минстроем обсуждается законопроект о регулировании такой рассрочки. Но для всех было бы лучше, если бы она постепенно отходила на второй план, уступая место рыночной ипотеке. Дальнейшее снижение процентных ставок по мере уменьшения инфляции, а также повышение адресности льготных программ будут способствовать росту рыночной ипотеки».