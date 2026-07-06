Премьер Австралии извинился за шутку о желании переспать с Кайли Миноуг

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз принес официальные «безоговорочные извинения» за комментарии о певице Кайли Миноуг, сделанные им в комедийном подкасте несколько дней назад. Как сообщают ABC News, к этому его вынудили резкая общественная реакция и призывы членов парламента, в первую очередь из числа женщин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз Фото: Hollie Adams / Reuters Кайли Миноуг Фото: Andrew Kelly / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз Фото: Hollie Adams / Reuters Кайли Миноуг Фото: Andrew Kelly / Reuters

Претензии относятся к интервью, которое господин Албаниз дал комедиантке и телеведущей Никки Осборн для ее подкаста Bush Deep. В конце ведущая предложила ему, как она предлагает всем своим гостям, сыграть в популярную на вечеринках игру Shag, marry, date («Переспать, жениться, сходить на свидание»). По правилам игроку предлагаются три известные личности или персонажа, которых он должен распределить по этим трем категориям. Никки Осборн предложила премьеру певицу Кайли Миноуг и актрис Николь Кидман и Ронду Бёрчмор. Господин Албаниз поначалу пытался уклониться от ответа, напомнив, что он только полгода назад женился. А потом назвал во всех трех категориях госпожу Миноуг. Ведущая уточнила: «Вы и женились бы на Кайли, и переспали с ней, и пошли бы на свидание?» Энтони Албаниз ответил: «Именно так. Она потрясающая».

Комментируя интервью премьер-министра, некоторые члены парламента назвали его слова «сексистскими» или, как их охарактеризовала министр связи теневого кабинета Сары Хендерсон, «грубым мужским трепом», который делает «посмешищем заявления лейбористов о том, что они борцы за права женщин».

Алена Миклашевская