К 2032 году АПК Ростовской области потребуются более 20 тысяч специалистов

К 2032 году Ростовской области потребуются более 370 тыс. специалистов в сферах торговли, обрабатывающих производствах, строительстве, образовании, здравоохранении и агропромышленном комплексе. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы РФ Виктория Абрамченко в своих соцсетях.

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К этому времени в АПК Дона потребность в специалистах превысит 20 тыс. человек. Вопросы целевого обучения, трудоустройства молодых специалистов и поддержки работодателей планируют проработать на федеральном уровне. Предусмотрено также законодательное стимулирование развития учебно-производственных комплексов при колледжах, развитие арендного жилья для удержания молодых специалистов и снятие правовых барьеров, препятствующих получению востребованных специальностей участниками СВО.

Среди ключевых проблем в кадровом обеспечении власти отмечают законодательные ограничения при трудоустройстве несовершеннолетних выпускников учреждений среднего профессионального образования, острая нехватка узкопрофильных специалистов в строительстве (операторов линий, формовщиков, арматурщиков), а также опережающий спрос на квалифицированных рабочих. Дополнительную сложность создает практически полное отсутствие бюджетных мест на заочных отделениях вузов, что, по словам Виктории Абрамченко, критично для участников СВО, проходящих переобучение.

Константин Соловьев