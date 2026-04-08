«Мценской крепости» припомнили долги

Орловский арбитраж может дать ход банкротному иску ФНС к новому юрлицу местного спиртзавода ООО «Мценская крепость». Предприятие оказалось должно налоговикам как минимум 63 млн руб. и параллельно проиграло суд крупному торговцу топливом на 592 млн руб. Компания и региональные власти не комментируют финансовые проблемы спиртзавода. По данным «Ъ-Черноземье», сложностям предприятия мог поспособствовать переход на общую систему налогообложения после смены собственника. Эксперты высоко оценивают риски банкротства завода, отмечая, что к ответственности могут привлечь и предыдущих бенефициаров.

Арбитражный суд Орловской области на следующей неделе может начать производство по банкротному иску регионального УФНС к новому юрлицу спиртзавода в Мценском районе — ООО «Мценская крепость». Заявление налоговиков было оставлено без движения до 13 апреля из-за нарушений при его подаче. В частности, к нему не были приложены доказательства направления иска должнику и свидетельства неисполненного долга компании.

УФНС уже приобщило к делу дополнительные документы, чтобы исполнить требования суда. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Заявление о банкротстве «Мценской крепости» орловское УФНС подало в начале марта. Сумма исковых требований составляет 63 млн руб. Детали их образования не раскрывались. Ранее ФНС не предъявляла судебных исков к компании.

Параллельно 7 апреля Арбитражный суд Московской области взыскал с «Мценской крепости» 592,6 млн руб. долга по договору займа. Истцом выступило ООО «Алгоритм топливный интегратор» (входит в ГК «Маркет»). Суть образования задолженности не раскрывается. Мотивировочная часть решения суда пока не опубликована.

В УФНС по Орловской области сказали «Ъ-Черноземье», что принимают запросы только лично и по факсу.

По одному из двух телефонов «Мценской крепости», находящихся в открытом доступе, не ответили на звонки «Ъ-Черноземье». По второму номеру «Ъ-Черноземье» пояснили, что ранее он действительно принадлежал компании, однако сейчас не имеет к ней отношения. Также там обещали перезвонить, но после этого телефон был все время занят. Сайт «Мценской крепости» не функционирует.

В департаменте сельского хозяйства Орловской области на запрос «Ъ-Черноземье» с просьбой прокомментировать финансовое положение спиртзавода ответили, что к их полномочиям не относится сфера оборота алкоголя и спиртсодержащей продукции.

«В департаменте отсутствует информация о планируемых к реализации инвестиционных проектах, направленных на организацию ликеро-водочного производства на территории Орловской области»,— отметили там.

В администрации Мценского района заявили «Ъ-Черноземье», что информация о состоянии предприятия «Мценской крепости» «не отнесена к деятельности органов местного самоуправления».

По собственным данным, «Мценская крепость» производит водку под брендами «Легенда Кремля» и «Кремлевка», виски «Верный союзник», джин «Орцинус». Также компания владеет пивоварней, которая выпускает сидры «Ла кокетт» и «Окей Лэдис», «Тру Голди».

По данным Rusprofile, ООО «Мценская крепость» зарегистрировано в Мценском районе Орловской области в 2019 году. Основной вид деятельности — производство крепких алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина и ликеров. Уставный капитал — 175,8 млн руб. С марта 2022 года контролирует компанию московская предпринимательница Оксана Ткачева. Ранее, с октября 2021-го, предприятие принадлежало Сергею Коновалову. В 2025 году общество сработало с выручкой в 245 млн руб. и чистым убытком в 359 млн руб.

Лицензии предприятия на производство и поставки алкоголя истекли в конце апреля 2024 года. В отношении компании открыто семь исполнительных производств на общую сумму 62 млн руб. Остаток задолженности составляет 55 млн руб. Также у компании на 10 февраля имелся долг перед налоговой на 59 млн руб.

В 2019 году «Ъ-Черноземье» сообщал, что предыдущее юрлицо, управлявшее спиртзаводом — ООО «МСВК "Орловская крепость"»,— обанкротилось, после чего имущество предприятия выкупил московский предприниматель и адвокат Олег Губинский.

Господин Губинский планировал через новое ООО «Мценская крепость» возобновить работу предприятия и получить лицензию на выпуск спиртного, которая истекала еще в 2014-м. По данным «Ъ-Черноземье», бизнесмен отказался от реализации проекта из-за перенасыщенности рынка и продал предприятие другим собственникам, после чего у завода начались финансовые сложности.

Источник «Ъ-Черноземье», близкий к ситуации, пояснил, что до смены владельца предприятие работало по упрощенной системе налогообложения, однако после перешло на общую систему уплаты налогов, что и могло послужить причиной финансового кризиса:

«Они сами себе все усложнили, видимо. До 2020 года завод работал, и на нем выпускали водку в разных ценовых сегментах. На предприятии шесть собственных лицензированных скважин, поэтому можно гнать еще и минералку».

«Также есть конвейер, и его можно было переделать под то, чтобы производить тушенку,— громадные площади позволяли. Но новое руководство решило сосредоточиться на выпуске крепкого алкоголя»,— рассказал собеседник «Ъ-Черноземье».

Руководитель представительства «Юрэнергоконсалт» Лариса Устинова оценивает риски банкротства «Мценской крепости» как «достаточно высокие».

«Долг в 63 млн руб. для фактически простаивающего предприятия — значительная сумма. Скорее всего, долгами перед бюджетом проблемы завода не ограничиваются и реестр кредиторов может выглядеть куда более обширным. Гипотетически оставление заявления о банкротстве без движения могло бы дать время должнику погасить задолженность, так что сейчас все зависит от его бенефициаров и того, решат ли они спасать предприятие или отправлять его в процедуру банкротства»,— пояснила госпожа Устинова.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков полагает, что смена корпоративного контроля «не исключает возможности привлечения к субсидиарной ответственности предыдущего бенефициара»: «Контролирующее лицо определяется за три года до появления признаков банкротства, иногда этот срок может быть больше.

При доказанности того, что компания обладала признаками банкротства, предыдущий бенефициар может быть привлечен к ответственности за неисполнение обязанности по подаче заявления о банкротстве в суд».

Управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Станислав Валежников обращает внимание, что производители алкоголя «банкротятся в целом по стране повсеместно», и связывает это с «государственной политикой». «Публичной официальной статистики именно по банкротствам производителей крепкого алкоголя в разрезе отрасли нет»,— отмечает эксперт.

Юрист Андрей Заикин предполагает, что в случае с «Мценской крепостью» «произошло доначисление налогов по результатам проверки. «В такой ситуации, даже если у компании будет достаточно активов для погашения всех долгов, оно будет производиться через процедуру банкротства»,— объяснил господин Заикин.

Егор Якимов