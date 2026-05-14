Прекращено дело о банкротстве последнего спиртзавода Орловской области

Арбитражный суд Орловской области прекратил производство по иску УФНС по региону о признании банкротом юрлица последнего действовавшего спиртзавода в области — ООО «Мценская крепость». Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. Жалобы на это определение пока не поступали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Суд принял такое решение из-за отсутствия доказательств возможности финансирования процедуры банкротства и кандидатуры арбитражного управляющего, а также из-за предоставления ответчиком доказательств частичного погашения задолженности. В ходе заседания представитель «Мценской крепости» пояснил, что перечислил налоговому органу 20 млн руб. при общих требованиях в 63 млн руб., и заявил о намерении выплатить всю необходимую сумму.

УФНС подало иск о признании «Мценской крепости» несостоятельной в начале апреля. Изначально его оставили без движения до 13 апреля из-за допущенных заявителем нарушений.

В начале апреля Арбитражный суд Московской области взыскал с «Мценской крепости» 592,6 млн руб. долга по договору процентного займа от 20 июля 2023 года и 63,7 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами. Истцом выступило ООО «Алгоритм топливный интегратор» (входит в ГК «Маркет»). Жалобы на это решение, согласно картотеке арбитража, не поступали.

По собственным данным, «Мценская крепость» производит водку под брендами «Легенда Кремля» и «Кремлевка», виски «Верный союзник», джин «Орцинус». Также компания владеет пивоварней, которая выпускает сидры «Ла кокетт» и «Окей Лэдис», «Тру Голди». По данным Rusprofile, ООО «Мценская крепость» зарегистрировано в Мценском районе Орловской области в 2019 году. Основной вид деятельности — производство крепких алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина и ликеров. Уставный капитал — 175,8 млн руб. С марта 2022 года компанию контролирует московская предпринимательница Оксана Ткачева. Ранее, с октября 2021-го, предприятие принадлежало Сергею Коновалову. В 2025 году общество сработало с выручкой в 245 млн руб. и убытком в 359 млн руб. Гендиректор — Олег Бардин.

В 2019 году «Ъ-Черноземье» сообщал, что предыдущее юрлицо, управлявшее спиртзаводом,— ООО «МСВК "Орловская крепость"» — обанкротилось, после чего имущество предприятия выкупил московский предприниматель и адвокат Олег Губинский. Эксперты высоко оценивали риски банкротства нового юрлица завода, отмечая, что к ответственности могут привлечь и предыдущих бенефициаров.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова