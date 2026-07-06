«За 30 лет бренд сталкивался с разным»

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Бренду Roberto Coin исполняется 30 лет, и юбилей отметили в соответствующей атмосфере. В венецианском палаццо представили новую высокоювелирную коллекцию Meraviglia, а также объявили о возвращении одного из ранних мотивов марки — Cobra. Впервые он появился еще в 1990-е, а новая версия — это крупное гибкое колье из звеньев-чешуек.

История Roberto Coin интересна не только этим парадным фасадом. Сам Роберто Коин пришел в ювелирный мир не из династии потомственных мастеров: до этого он занимался гостиничным бизнесом, а в 1996 году запустил собственный бренд как дизайнер и предприниматель. Roberto Coin с самого начала не был мануфактурой, а системой сотрудничества с разными ювелирными ателье — прежде всего в Виченце, одном из главных центров итальянского производства, а позднее — в других городах и странах.

Эта модель оказалась чрезвычайно успешной, особенно на американском рынке. Настолько, что в 2024 году североамериканское подразделение Roberto Coin было куплено Watches of Switzerland Group за $130 млн. Итальянская компания при этом осталась отдельной структуруй, но американский бизнес фактически стал самостоятельным активом внутри крупной люксовой ритейл-группы.

Были в истории бренда и негативные моменты. Один из самых заметных эпизодов — 2018-2019 годы, спор вокруг коллекции с черным нефритом. Речь шла о сертификации, поставщике камней и претензиях к тому, как материалы были представлены ритейлерам и покупателям. История дошла до взаимных судебных исков между Roberto Coin и Kings Stone, а затем и временного снятия части украшений с продажи в крупных американских универмагах. Так что за 30 лет бренд Roberto Coin сталкивался с разным: переживал взлеты и падения, но выстоял. И главное — блеск в глазах самого Койна за эти годы не угас.

Анна Минакова