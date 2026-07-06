Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Социологи в США зафиксировали важный структурный сдвиг в экономике. По итогам 2025 года в стране насчитали 52% семей с детьми, где оба родителя работают полный день. Это серьезный рост относительно середины 1970-х — тогда подобным образом жили менее трети семей (31%). Одновременно вдвое сократилась доля семей, где полноценно работает только отец, а мать официально не трудоустроена (было 42%, стало 23%, данные The Pew Research Center приводит The Hill).

Главная причина таких перемен — финансовая. Семьи стремятся повысить материальное положение и выбирают развитие карьеры обоих родителей. Большинство таких пар верят, что это выгодно, хотя возникают сомнения относительно влияния на детей. Сравним: 89% семей из категории «одного работающего родителя» считают ситуацию полезной для детей; только 49% говорят так же из числа семей, где заняты оба. На карьеру семья не влияет в 60% случаев.

Можно уверенно сказать: работающие родители — новая норма. Это больше не особый пример, это база, основной тип совместного быта. И это все меняет. С экономической точки зрения растет совокупный доход домохозяйства — это плюс. Среди нюансов, которые предстоит решить, — недостаток инфраструктуры: детских садов, школ, внеклассных занятий, продуманной логистики. Потенциально это большая ниша для инвестиций.

Еще деталь: 8-часовой рабочий день никак не укладывается в логику современной жизни, где дома в это время никто не занимается хозяйством. Тем более рабочие процессы ускоряет ИИ. Видимо, и здесь стоит ждать крупных перемен.

Яна Лубнина