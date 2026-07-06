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Во введенных и строящихся офисных зданиях на лоты, доступные к покупке единым объемом от 10 тыс. кв. м, приходится около 60% всего предложения. На деловые пространства площадью от 15 тыс. кв. м — 54%, а на формат от 20 тыс. кв. м — 45%, посчитали эксперты Ricci. Но в проектах с планируемым сроком ввода до конца 2027 года на крупные лоты площадью более 20 тыс. кв. м приходится лишь около 5% доступного предложения. Вариантов, которые крупные компании могли бы использовать для размещения штаб-квартир в ближайшем будущем, почти нет.

Ограниченность предложения обусловлена сразу несколькими факторами, полагают эксперты «СЕЗАР ПРО». Во-первых, в Москве в целом немного качественных офисных блоков, реализуемых большим объемом. Во-вторых, до 2027 года завершаются проекты, начатые до «офисного бума» 2024-2025 годов. К пиковому спросу наиболее ликвидные предложения уже были выкуплены — как правило, компаниями, приобретающими офисы для штаб-квартир. Дополнительно на структуру предложения, вероятно, повлияло то, что значительная часть новых офисных проектов выводилась в мелкой нарезке.

Малый объем предложения крупных блоков отражается, конечно, на их стоимости. По данным брокеров, средневзвешенная цена экспонирования крупных лотов от 10 тыс. кв. м составляет около 400 тыс. руб. за 1 кв. м, а в офисах с высокой строительной готовностью — около 425 тыс. руб.

Светлана Бардина