«Любовь к дорогим машинам создавала и не такие союзы»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Jasso / Reuters Фото: Carlos Jasso / Reuters

По всем законам они не должны были встретиться. Чарльз Стюарт Роллс-младший, любимый сын Джона Роллса, барона Лангатока, выпускник Итона и Кембриджа. И Генри Ройс, с девяти лет торговавший газетами, заводской подмастерье, самоучкой ставший инженером.

Но любовь к хорошим, дорогим машинам создавала и не такие союзы. Они встретились в мае 1904 года, а уже в декабре представили публике первый автомобиль под общей маркой Rolls-Royce. Партнеры сразу решили, что их машины будут лучшими, и до сего дня их потомки принципам не изменяют. Только ручная сборка, включая линию, тонкой кистью проведенную вдоль кузова.

Идеальная шумоизоляция, громко тикающие в салоне часы стали символом Rolls-Royce еще в те времена, когда в стандартных машинах приходилось перекрикивать шум двигателя. Качество на века: сегодня 60% всех когда-либо выпущенных авто все еще на ходу. Чтобы войти в историю, жить надо долго. И Rolls-Royce шанса не упустил.

Павел Шинский