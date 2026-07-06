«В названии зашифрованы главные атрибуты бренда»

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Понятно, что «хороший продукт сам себя продает», но без маркетинга мы вряд ли узнали бы о появлении новых моделей или брендов. В начале 2026 года «АГР» и компания Defetoo объявили о запуске нового российского автобренда — Jeland. И все последующие месяцы мы с интересом наблюдали не только за тем, как с невероятной скоростью формируется дилерская сеть марки и запускается производство на практически заново построенном заводе в Санкт-Петербурге, но и за тем, какие точные слова находятся для всего происходящего.

В названии Jeland зашифрованы главные атрибуты бренда: Journey («путешествие»), Emotions («эмоции») и Land («твоя территория»). Journey отражает движение, путь и готовность к новым маршрутам. Emotions передает впечатления, наполняющие поездки личным смыслом. Land символизирует собственную территорию — источник внутренней силы, безграничных возможностей и открытий. И тут вам в помощь современные кроссоверы, произведенные в России, сочетающие выразительный дизайн, передовые технологии и уверенность на любых дорогах.

Пока в номенклатуре Jeland три модели — J6, J7 и J8, но скоро их станет шесть. Чтобы потенциальный клиент легче ориентировался, продукция разбита на две линейки — C и J. Первая — для тех, кто видит в автомобиле инструмент познания мира, посвящена яркой жизни в ритме мегаполиса и смелому созиданию будущего. Вторая — для тех, кто многое знает и готов покорять мир, выбирая приключения на бездорожье, но с комфортом и уверенностью в надежности автомобиля.

Вероятно, знакомство с автомобилями новой марки стоит начинать именно с изучения философии бренда и осознания его миссии. А уже после — разбираться с сильными сторонами каждой модели. Будь то мощный мотор, интеллектуальный полный привод и кожаные кресла с массажем у Jeland J8, большая панорамная крыша и сертифицированный фаркоп у Jeland J6 или характеристики Jeland J7, говорящие о нем как об идеальном городском кроссовере.

Дмитрий Гронский