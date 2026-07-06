Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Я впервые побывал в Санкт-Петербурге на музыкальном фестивале Pianissimo, который, кстати, проходит уже почти 10 лет и выглядит очень необычно. Прежде всего цепляет его состав: сплошь фортепианная молодежь — и российская, и иностранная; самому юному участнику лет 16, он еще школьник. События растянуты во времени и в географии: с 28 июня по 10 августа концерты пройдут в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде и Калининграде.

И, конечно, главная отличительная черта фестиваля заключается в том, что он проводится на непрофильных площадках. В Питере это зал Эрмитажа «Итальянский Просвет», а также петергофский зал Большого Екатерининского дворца. Я спросил организатора Алексея Городнева, принципиален ли подобный выбор исполнительских площадок:

«В основном на выбранных площадках никогда не звучала музыка. Люди, которые приходят к нам, воспринимают и музыку, и искусство, и архитектуру иначе», — ответил он.

Концерт открытия в питерском музейном пригороде играл девятиклассник, ученик профессора Александра Сандлера Михаил Пироженко. Он играл очень технически сложные пьесы с удивительной эмоциональной отдачей. Фортепианные пьесы Чайковского особенно проникновенно звучали под природные звуки птиц и фонтанов Верхнего петергофского парка, доносящиеся в открытые форточки (кондиционеров во дворце не может быть по определению, а по воспоминаниям коллег тут иногда бывало и жарко, и ветрено).

Камерный зал человек на 50 дважды заставил юного пианиста бисировать. А на следующий день на фоне малахитовых ваз в Эрмитаже играл хедлайнер стартового этапа фестиваля — Константин Емельянов.

Дмитрий Буткевич