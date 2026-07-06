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Пеле, Марадона, Роналду, Зидан, Месси — эти имена знают все. Футболисты в разные годы были героями чемпионатов мира, о них уже много сказано и написано. Но есть другие игроки, которым в свое время рукоплескали трибуны, а в наши дни о них вспоминают нечасто. Один из них — уругваец Эктор Кастро. Он блистал на полях в конце 1920-х — начале 1930-х и получил прозвище «Однорукий Бог».

Дело в том, что у Кастро не было кисти правой руки — он потерял ее в 13 лет, работая с электропилой. Трагедия была в том, что парень мечтал стать вратарем, но после травмы амплуа на поле пришлось сменить. Кастро стал нападающим и сделал блестящую карьеру. Со сборной Уругвая он выиграл Олимпиаду 1928 года, а на первом чемпионате мира в 1930-м именно он забил первый гол своей страны в истории. Более того, Кастро отличился в финале, забив один из четырех мячей в ворота Аргентины.

Эктор так и остался единственным в истории футбола игроком, который брал мировое первенство после ампутации. После завершения карьеры «Однорукий Бог» стал тренером, и под его руководством клуб «Насьональ» из Монтевидео пять раз становился чемпионом страны. К сожалению, Кастро выступил только на самом первом чемпионате мира.

Спустя четыре года на первенство в Италии Уругвай не поехал — в знак протеста против отказа некоторых европейских команд приехать на их домашний турнир. Испания, Италия и Англия в первом чемпионате мира участия не принимали, что, конечно, не делает победу Уругвая и голы Эктора Кастро менее значимыми.

Владимир Осипов