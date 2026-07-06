Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Рост цен на смартфоны и ноутбуки в 2026 году неизбежен. Такую уверенность в интервью Reuters выразил глава крупнейшего британского ритейлера электроники Currys Алекс Болдок. По его словам, искусственный интеллект перетягивает на себя мировые запасы чипов памяти, и на обычные потребительские устройства комплектующих уже не хватает.

Характер и масштаб явления подтверждают аналитики Gartner. По их прогнозам, к концу 2026 года стоимость оперативной памяти (DRAM) и твердотельных накопителей (SSD) вырастет на 130%. Вследствие этого ноутбуки подорожают на 17%, а смартфоны — в среднем на 13%. Apple уже отреагировала: новые MacBook стоят на 16-20% дороже прежних. Вслед за ростом цен сократятся поставки — для компьютеров прогнозируется падение на 10%, для смартфонов — около 8%. Механизм прост: часть покупателей не сможет позволить себе устройства по новым ценам.

Российским потребителям придется тяжелее. Глобальный дефицит чипов памяти уже закладывается в цены поставщиков, а с 1 декабря вступает в силу новый технологический сбор: за каждый ввезенный ноутбук импортер заплатит 500 руб. сверху, за смартфон — 250 руб. И эти суммы накладываются еще до расчета НДС, то есть удорожание будет больше. Вряд ли эту разницу компенсирует кто-то кроме конечного потребителя.

Оперативно устранить дефицит невозможно. Строительство новых фабрик по производству памяти требует нескольких лет и десятков миллиардов долларов. Другими словами, грядущее повышение — не разовая волна, а история на ближайшие годы.

Практическое решение для пользователей есть. Если планировали апгрейд, откладывать не стоит. Также присмотритесь к восстановленным устройствам или прошлогодним моделям. Технику любой степени новизны стоит брать с хорошим запасом памяти, особенно если цикл обновления превышает три года. Следующие цены окажутся выше сегодняшних.

Александр Леви