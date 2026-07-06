Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Недавно в супермаркете выбирала мороженое среди многообразия щербета, сливочного, шоколадного и фисташкового. И тут мне бросилось в глаза протеиновое. Рука сама потянулась к живительному ЗОЖ-десерту, тем более что упаковка обещала прилив энергии и низкий гликемический индекс. Хотя в голове крутилось: «ну это же маркетинг»! Захотелось разобраться, кто тут прав.

Давайте посмотрим на состав обычного сливочного пломбира. В 100 г содержатся почти 4 г белка. В протеиновом — около 7 г. Углеводов, кстати, тоже побольше, как и энергетической ценности. Но компания заверяет, что пломбир обогащен пищевыми волокнами и не содержит сахарозу.

В феврале в Journal of Nutrition вышла обзорная статья об исследованиях последних 15 лет. Из нее следует, что такое мороженое — не рекламный трюк. В большинстве продуктов используют сывороточный белок или казеин, поэтому лакомство действительно можно назвать протеиновым. Главная задача технологов — не просто увеличить количество белка, а сохранить текстуру и вкус. Низкая калорийность десерта вполне реальна: она достигается сахарозаменителями, загустителями и пищевыми волокнами.

Помогает ли оно худеть? Нет. Белок действительно насыщает лучше, чем жиры или быстрые углеводы. Согласно исследованиям, после белковой пищи люди меньше чувствуют голод, и в их организме растет уровень гормона насыщения. Как добавляют эксперты по питанию, не так важно, какое мороженое вы едите. Главное — остановиться после первого стаканчика.

Анна Кулецкая