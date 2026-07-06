Джорджа Клуни наградят «Золотым львом» за достижения в киноискусстве
В рамках 83-го Венецианского международного кинофестиваля, который пройдет с 2 по 12 сентября 2026 года, Джорджу Клуни вручат почетную премию «Золотой лев». Таким образом оргкомитет кинофестиваля отметит достижения господина Клуни как актера, режиссера и продюсера.
Джордж Клуни
Фото: Mario Anzuoni / Reuters
Решение приняли по рекомендации художественного директора фестиваля Альберто Барберы. Он назвал Джорджа Клуни «талантливым и харизматичным артистом, страстным и оригинальным, превратившим свое глубокое призвание в одну из самых ярких парабол современного кино».
Джордж Клуни уже отреагировал на решение оргкомитета: «У меня было столько всего потрясающего в Венеции. Этот кинофестиваль, без всяких сомнений, мой любимый, а получить "Золотого льва" — огромная честь. Правда, это, наверное, означает, что я стар, но я все равно приму награду».
Джордж Клуни несколько десятилетий регулярно привозит свои фильмы в Венецию. В их числе «Вне поля зрения» (1998), «Доброй ночи и удачи» (2005), «Одинокие волки» (2024) и «Джей Келли» (2025). Ни один из них не получил «Золотого льва».
Премией «Золотой лев» за карьеру в кино до господина Клуни награждались, кроме прочих, Чарли Чаплин, Ингрид Бергман, Жак-Люк Годар, Федерико Феллини, Клинт Иствуд и Софи Лорен.
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Творческий путь Джорджа Клуни
Джордж Клуни известен не только актерской деятельностью, но и режиссерскими работами. В 2002 году он дебютировал как режиссер с картиной «Признания опасного человека», за которую получил спецпремию Национального Совета Кинокритиков. Его драма «Доброй ночи и удачи» (2005) также была положительно оценена критиками и удостоилась нескольких наград на Венецианском международном кинофестивале.
В 2017 году снятый Клуни триллер «Субурбикон» был номинирован на «Золотого льва» Венецианского фестиваля. В последние годы Джордж Клуни редко снимается в кино, но активно занимается общественной и благотворительной деятельностью, например, получил премию Aurora Prize For Awakening Humanity за достижения в области гуманитарной деятельности. В 2006 году он также был награжден премией «Оскар» как лучший актер второго плана за роль в триллере «Сириана».