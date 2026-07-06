Джорджа Клуни наградят «Золотым львом» за достижения в киноискусстве

В рамках 83-го Венецианского международного кинофестиваля, который пройдет с 2 по 12 сентября 2026 года, Джорджу Клуни вручат почетную премию «Золотой лев». Таким образом оргкомитет кинофестиваля отметит достижения господина Клуни как актера, режиссера и продюсера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джордж Клуни

Фото: Mario Anzuoni / Reuters Джордж Клуни

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Решение приняли по рекомендации художественного директора фестиваля Альберто Барберы. Он назвал Джорджа Клуни «талантливым и харизматичным артистом, страстным и оригинальным, превратившим свое глубокое призвание в одну из самых ярких парабол современного кино».

Джордж Клуни уже отреагировал на решение оргкомитета: «У меня было столько всего потрясающего в Венеции. Этот кинофестиваль, без всяких сомнений, мой любимый, а получить "Золотого льва" — огромная честь. Правда, это, наверное, означает, что я стар, но я все равно приму награду».

Джордж Клуни несколько десятилетий регулярно привозит свои фильмы в Венецию. В их числе «Вне поля зрения» (1998), «Доброй ночи и удачи» (2005), «Одинокие волки» (2024) и «Джей Келли» (2025). Ни один из них не получил «Золотого льва».

Премией «Золотой лев» за карьеру в кино до господина Клуни награждались, кроме прочих, Чарли Чаплин, Ингрид Бергман, Жак-Люк Годар, Федерико Феллини, Клинт Иствуд и Софи Лорен.

Алена Миклашевская