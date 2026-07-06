Зарубежные СМИ: Как Трамп повлиял на решение FIFA не дисквалифицировать игрока США

На чемпионате мира по футболу произошел скандал: одному из лучших игроков сборной США фактически отменили красную карточку после вмешательства Дональда Трампа. Неделю назад нападающего американской команды Фоларина Балогана удалили в матче против Боснии и Герцеговины. За жесткий фол он автоматически получил дисквалификацию на следующую игру — она пройдет против Бельгии на стадии 1/8 финала. Однако FIFA неожиданно отсрочила наказание на один год, что стало первым таким случаем в истории чемпионатов мира. Зарубежные СМИ сообщают, что на решение футбольного регулятора повлиял не кто иной, как президент США. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Blake Dahlin / Reuters Фото: Blake Dahlin / Reuters

25-летний Фоларин Балоган по праву считается одним из лучших игроков сборной США. На домашнем чемпионате мира он стал лидером команды: забил три мяча и регулярно выходил в стартовом составе. Неудивительно, что удаление нападающего в матче против Боснии вызвало ожесточенную полемику в американских спортивных кругах, пишет The Athletic. Красную карточку Балогану присудили только после просмотра видеоповтора. При определенном толковании правил за жесткий подкат в борьбе за мяч игрока наказывают желтой карточкой.

Сразу после окончания встречи тренер сборной США Маурисио Почеттино назвал решение судей несправедливым. Впрочем, представители FIFA сообщили The Athletic, что красная карточка обжалованию не подлежит. Издание отмечает, что без лучшего бомбардира на поле американской команде было бы непросто в матче с Бельгией. Адекватной замены Балогану нет. Поэтому неожиданное решение о приостановке дисквалификации сыграло на руку как никогда.

Формально красную карточку никто не отменял — Балоган пропустит один матч на турнирах FIFA, но спустя год. Если он, конечно, не допустит аналогичных нарушений за этот период — тогда наказание вступит в силу немедленно. Однако футбольный регулятор исполнил ключевое требование американцев — позволить форварду дальше играть на чемпионате мира. Именно этого и добивался Дональд Трамп. По информации источников The Guardian, президент США трижды связывался с руководством федерации.

По данным Reuters, решающим стал разговор с главой организации Джанни Инфантино. Кроме того, агентство напоминает, что FIFA аналогичным образом перенесла на год дисквалификацию Криштиану Роналду. В итоге суперзвезда сборной Португалии смогла сыграть на мундиале. Правда, это произошло до старта турнира, в отличие от истории с Балоганом.

Было очевидно, что Трамп не упустит шанс вмешаться в ход домашнего чемпионата мира, отмечает CNN. Телеканал напоминает, что в последнее время президент США и глава Международной федерации футбола стали чуть ли не друзьями. В 2025 году Инфантино учредил так называемую «премию мира FIFA». Награду вручили Трампу — спустя всего несколько недель после того, как он не получил Нобелевскую премию. Даже если США обыграют Бельгию, эта победа никогда не будет восприниматься как полноценная, заключает CNN.

Приостановка дисквалификации Балогана вызвала негативную реакцию в Бельгии. Местная футбольная ассоциация была «поражена этим решением». UEFA, в свою очередь, намерена поддержать бельгийцев в споре с FIFA, сообщает Politico со ссылкой на источники. Игра США против Бельгии начнется 7 июля в 03:00 мск.