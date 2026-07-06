Товарооборот между Белоруссией и Россией вырос почти на 20%
Товарооборот между Белоруссией и Россией вырос почти на 20% за первые пять месяцев 2026 года. Об этом рассказал премьер-министр республики Александр Турчин на встрече с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба белорусского правительства в Telegram-канале.
«Уровень нашего взаимодействия в рамках Союзного государства находится, я считаю, на очень высоком уровне. Результаты пяти месяцев показывают рост. Товарооборот прибавил почти 20%. Очень много совместных проектов», — подчеркнул господин Турчин.
Основными темами переговоров Александра Турчина с Денисом Мантуровым стали промышленная кооперация и импортозамещение. Премьер-министр Белоруссии находится с рабочим визитом в Екатеринбурге. Он посетит международную промышленную выставку «Иннопром», а также выступит на главной стратегической сессии форума.
Взаимодействие России и Белоруссии в рамках Союзного государства находится на высоком уровне, что позволило странам достичь значительных успехов в решении экономических задач, особенно в условиях западных санкций. Например, в 2023 году товарооборот между странами вырос почти до $50 млрд, а к концу 2025 года прогнозируется его увеличение до $60 млрд.
Углубление интеграции между странами началось в 2018 году, и к концу 2024 года было выполнено 50 из 300 мероприятий из совместных планов на 2024–2026 годы, обеспечивая скоординированную макроэкономическую, промышленную и аграрную политику. Основными темами сотрудничества являются промышленная кооперация, импортозамещение, а также развитие совместных проектов в сфере машиностроения, электроники и станкостроения. Кроме того, более 90% взаимных расчетов между странами проводятся в национальных валютах, что помогает защитить торговлю и инвестиции от внешней конъюнктуры.
Промышленные предприятия обеих стран активно размещают заказы друг у друга, что позволило Белоруссии заместить более 80% потерь в экспорте в «недружественные страны». Объем российских инвестиций в белорусскую экономику превысил $4 млрд, а за год вырос на треть, составляя более 60% от всех иностранных инвестиций.