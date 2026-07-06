Товарооборот между Белоруссией и Россией вырос почти на 20% за первые пять месяцев 2026 года. Об этом рассказал премьер-министр республики Александр Турчин на встрече с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба белорусского правительства в Telegram-канале.

«Уровень нашего взаимодействия в рамках Союзного государства находится, я считаю, на очень высоком уровне. Результаты пяти месяцев показывают рост. Товарооборот прибавил почти 20%. Очень много совместных проектов», — подчеркнул господин Турчин.

Основными темами переговоров Александра Турчина с Денисом Мантуровым стали промышленная кооперация и импортозамещение. Премьер-министр Белоруссии находится с рабочим визитом в Екатеринбурге. Он посетит международную промышленную выставку «Иннопром», а также выступит на главной стратегической сессии форума.