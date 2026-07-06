Губернатор Приангарья намерен смягчить закон об эвтаназии бездомных животных
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев внес поправки в принятый ранее региональный закон «Об установлении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев». Закон был принят в июне 2026 года, он предусматривает возможность введения режима «экстраординарной ситуации», при котором бездомных животных отлавливают с улиц и усыпляют после 11 дней содержания в приюте. Поправки, предложенные губернатором, смягчают действие закона.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
В новой редакции решение об эвтаназии больных или агрессивных животных должна принимать специальная комиссия в составе кинолога, ветеринарного специалиста, представителя муниципальной власти. В отношении здоровых животных, не проявляющих агрессии, исключается «автоматическое применение особых мероприятий по истечении срока содержания в приюте». При этом поправки уточняют основания для введения режима «экстренной ситуации». В действующей редакции поводами для его введения может стать случай причинения животными тяжкого вреда здоровью, выявление носителей заболеваний, опасных для человека, или же превышение плотности популяции свыше десяти особей на один квадратный километр. Поправки предусматривают такой критерий, как «десяти и более животных в местах массового пребывания граждан, вблизи территорий дошкольных, общеобразовательных, медицинских, спортивных организаций и иных социально значимых объектов». Вступление закона в силу ожидается с 1 января 2027 года.
Принятый ранее закон об обращении с безнадзорными животными был разработан по инициативе Ассоциации муниципальных образований Иркутской области. По состоянию на декабрь 2025 года в Приангарье насчитывается свыше 11,4 тыс. безнадзорных собак. Согласно данным ассоциации, в регионе с 2020 года ежегодно фиксируется от 3,2 тыс. до 4 тыс. случаев нападений безнадзорных животных на жителей. Закон также предполагает строительство новых пунктов временного содержания для животных, которые появятся в семи крупнейших городах Приангарья.
Регионы России получили право самостоятельно определять порядок обращения с бездомными животными после поправок в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» (№498-ФЗ), принятых в 2023 году. До этого действовал обязательный принцип ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат в среду), а умерщвление было запрещено. Однако после ряда резонансных нападений собак на людей Конституционный суд РФ разъяснил, что эвтаназия возможна в экстраординарных случаях, таких как немотивированная агрессия, угроза распространения опасных болезней или если другие меры не помогают.
Вслед за этим многие регионы, включая Алтайский край, Кузбасс, Новосибирскую область, Республику Тыва, Забайкальский край и Бурятию, приняли или рассматривают законы, разрешающие эвтаназию бездомных животных при определенных условиях. При этом в некоторых случаях, как в Бурятии и Оренбургской области, решения об эвтаназии по истечении срока содержания оспаривались в судах зоозащитниками. В Иркутской области, по состоянию на декабрь 2025 года, насчитывалось более 11,4 тыс. безнадзорных собак, при этом ежегодно фиксировалось до 4 тыс. случаев нападений на жителей, что стало одним из поводов для разработки регионального закона.