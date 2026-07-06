Губернатор Приангарья намерен смягчить закон об эвтаназии бездомных животных

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев внес поправки в принятый ранее региональный закон «Об установлении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев». Закон был принят в июне 2026 года, он предусматривает возможность введения режима «экстраординарной ситуации», при котором бездомных животных отлавливают с улиц и усыпляют после 11 дней содержания в приюте. Поправки, предложенные губернатором, смягчают действие закона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В новой редакции решение об эвтаназии больных или агрессивных животных должна принимать специальная комиссия в составе кинолога, ветеринарного специалиста, представителя муниципальной власти. В отношении здоровых животных, не проявляющих агрессии, исключается «автоматическое применение особых мероприятий по истечении срока содержания в приюте». При этом поправки уточняют основания для введения режима «экстренной ситуации». В действующей редакции поводами для его введения может стать случай причинения животными тяжкого вреда здоровью, выявление носителей заболеваний, опасных для человека, или же превышение плотности популяции свыше десяти особей на один квадратный километр. Поправки предусматривают такой критерий, как «десяти и более животных в местах массового пребывания граждан, вблизи территорий дошкольных, общеобразовательных, медицинских, спортивных организаций и иных социально значимых объектов». Вступление закона в силу ожидается с 1 января 2027 года.

Принятый ранее закон об обращении с безнадзорными животными был разработан по инициативе Ассоциации муниципальных образований Иркутской области. По состоянию на декабрь 2025 года в Приангарье насчитывается свыше 11,4 тыс. безнадзорных собак. Согласно данным ассоциации, в регионе с 2020 года ежегодно фиксируется от 3,2 тыс. до 4 тыс. случаев нападений безнадзорных животных на жителей. Закон также предполагает строительство новых пунктов временного содержания для животных, которые появятся в семи крупнейших городах Приангарья.

Влад Никифоров, Иркутск