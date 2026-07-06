Родительский контроль дополнят государственным

Комитет Госдумы по просвещению предложил закрепить в законодательстве обязанность государства контролировать успеваемость детей на семейном обучении. Такие ученики должны регулярно проходить промежуточную аттестацию полученных дома знаний, но из-за нечеткости правил это требование массово игнорируется. Парламентарии предлагают дать соответствующие полномочия органам местного самоуправления. Эксперт отмечает, что популярность домашнего образования растет с каждым годом и эта сфера требует полноценной реформы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Думский комитет по просвещению концептуально поддержал поправки к закону «Об образовании», закрепляющие обязанность детей на домашнем обучении регулярно проходить промежуточные аттестации в школах. Это следует из официального заключения комитета, на которое обратил внимание “Ъ”. Поправки подготовили в Брянской областной думе, где обеспокоены недостаточным, по мнению депутатов, контролем государства за качеством домашнего образования.

Российское законодательство предусматривает четыре альтернативные формы получения знаний помимо стандартного посещения школы. При очно-заочном и полностью заочном обучении ребенок числится в школе, но посещает занятия выборочно. А в случае семейного обучения, которое обычно называют домашним, и самообразования ребенок может учиться дома с родителями и репетиторами или, например, на онлайн-платформе. По данным Минпросвещения, в сентябре 2025 года домашнее обучение выбрали 99,4 тыс. детей примерно из 18 млн получающих среднее образование.

Авторы поправок указывают, что по закону «Об образовании» такие «домашние» ученики вправе проходить в школе промежуточную аттестацию. Фактически это контрольные работы, подтверждающие, что ребенок действительно учится. Закон не устанавливает точного расписания таких проверок, здесь родители должны договариваться с выбранной ими школой. Например, аттестация может проходить в конце четверти или года либо по завершении всего курса. По словам брянских депутатов, «многие родители ссылаются на правовую неопределенность формулировок» и поэтому «право прохождения промежуточной аттестации реализуется ими по собственному усмотрению». В результате часть детей вообще не пишут никаких проверочных работ, сообщают авторы законопроекта, и государство не может оценить качество их подготовки вплоть до момента сдачи обязательных ГИА в девятых и одиннадцатых классах. Поэтому депутаты предлагают зафиксировать в ст. 17 закона «Об образовании» обязанность сдачи промежуточной аттестации на домашнем обучении.

В профильном комитете Госдумы подтвердили актуальность поднятой проблемы. Однако федеральные депутаты отрицают какую-либо неопределенность в вопросе проверки знаний — в заключении комитета говорится, что такое требование четко сформулировано в законе. Однако там не указано, кто именно должен контролировать процесс семейного обучения, признают в Госдуме. Фактически сейчас никто не отслеживает, закреплен ли «домашний» ребенок за какой-то школой. Комитет предлагает возложить эту задачу на органы местного самоуправления и указать это в законе «Об образовании». В правительстве согласились с таким подходом и добавили, что нужно указать, кто именно будет контролировать прохождение детьми промежуточной аттестации. Теперь брянские депутаты должны внести соответствующие поправки в свой законопроект и вновь направить его в профильный комитет ГД.

Профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина отмечает, что раньше домашнее образование было популярно в основном на этапе начальной школы, но теперь этот тренд распространился и на средние классы. «Например, на дому обучаются олимпиадники или одаренные ребята, опережающие программу, то есть те, кому в обычной школе просто скучно. Мотивированные родители нередко создают для них отдельные учебные планы, которые будет сложно совместить с контрольными в классической школе, но с ОГЭ они справляются и учебой заняты»,— объясняет она. Однако на дому становится все больше тех, кого «выдавливают из школ за плохое поведение», предупреждает госпожа Абанкина:

«Таким школьникам некуда идти, они часто из социально неблагополучных семей. В итоге они просто шатаются по улицам и вообще не получают никаких знаний. Именно за ними нужен особый контроль, которого в этой сфере сейчас почти нет».

Эксперт констатирует, что государству нужно глобально реформировать подход к домашнему обучению, и называет предлагаемый законопроект лишь первым шагом в этой работе. «По-хорошему, надо переписать и конкретизировать огромное количество стандартов, связанных с этим. А главное, прийти к четкому контролю сферы, прописав и ответственных за процесс чиновников, и траты на специалистов, занимающихся этим контролем»,— заключает она.

Полина Ячменникова