Решение FIFA приостановить дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогана широко комментируется в мире. Эксперты опасаются политизации турнира и обсуждают двуличие и даже коррумпированность Всемирной футбольной ассоциации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фоларин Балоган

Фото: Phil Noble / Reuters Фоларин Балоган

Фото: Phil Noble / Reuters

CNN (Атланта, США) Вмешательство Трампа в историю с «красной карточкой» вызвало политический скандал вокруг Чемпионата мира В течение 24 дней казалось, что Чемпионату мира удалось совершить настоящий подвиг в Америке версии 2026 года: он практически не имел никакого отношения к Дональду Трампу. Но в результате неожиданного поворота событий, последовавшего за обращением президента, звездный нападающий сборной США Фоларин Балоган сыграет в понедельник в матче плей-офф против Бельгии. Даже несмотря на то, что в прошлом матче он был удален с поля и дисквалифицирован на одну игру… Это драматическое развитие событий вызывает опасения по поводу политического вмешательства и честность турнира. И не так уж важно, сыграло ли вмешательство Трампа решающую роль в этом вопросе. Одно только впечатление, что это было так, вполне может испортить впечатление в мире о событии, которое до сих пор вызывало только положительные комментарии в прессе… Было почти неизбежно, что Трамп найдет способ вклиниться в чемпионат мира, который он сравнил с несколькими одновременно проходящими Суперкубками и который привлекает к себе такое всемирное внимание, против которого он не может устоять…Это позор для турнира, который ранее служил желанным отвлечением от вызывающей раскол американской политики.

The Independent (Лондон, Великобритания) Трамп в конце концов появился на Чемпионате мира. А решение по Балогану показывает, что FIFA так ничему и не научилась Все это было так неожиданно, что многие игроки и члены штаба сборной США даже не подозревали о том, что утром в воскресенье за закрытыми дверями шла перетасовка карт. Защитник Крис Ричардс даже признался: «Я поначалу думал, что это все ИИ»… В раздевалке бельгийской сборной ситуация, скорее всего, приведет к сплочению игроков, заставив их чувствовать себя в осаде и желание исправить несправедливость своим выступлением на поле. В более широком смысле, после всего внимания к обращению с иранской командой и влиянию перерывов на питье воды, протокол, который, как подчеркнул Инфантино, был продиктован спортивными соображениями, этот последний скандал поднимает еще больше вопросов о спортивной честности этого турнира. Но самое удивительное во всем этом — двуличие FIFA. В то время, как она проповедует необходимость надлежащего управления своих ассоциаций-членов... она не в состоянии искоренить разговоры о коррупции внутри своей организации. В данном случае, для этого понадобилась лишь «большая американская несправедливость».

Le Soir (Брюссель, Бельгия) Балоган, Трамп и FIFA: предвкушение странного матча С тех пор, как появился футбол, FIFA заявляла, что занимается продажей справедливости. Отменив дисквалификацию лучшего бомбардира сборной США накануне матча 1/8 с Бельгией, эта не столь уважаемая организация только что выставила на продажу свою беспристрастность… Проясним: некоторые сочли дисквалификацию слишком суровым наказанием. Но подавляющее большинство — нет. Спортивные споры существуют, они законны в здоровой демократии, будь то на трибуне или в баре. Но суть проблемы лежит в другом. Настоящая проблема заключается в аргументах FIFA. После того, как они объяснили, что правила не подлежат обсуждению, они теперь заявляют, что есть исключение. Правило, представленное незыблемым, внезапно становится гибким. Но правило, которое адаптируется к обстоятельствам быстро перестает быть правилом. Оно становится орудием манипуляций… При том, что никто, не должен стоять выше законов футбола, как нам любит напоминать FIFA, когда ей это выгодно, сама эта институция прекрасно знает об исключениях, которые позволяют им обходить эти законы.

Der Spiegel (Гамбург, ФРГ) Выгода для бизнеса остается главным правилом FIFA До сих пор американское правительство не проявляло особого интереса к чемпионату мира, который проводится в его стране. Президент Трамп так до сих пор и не посетил ни одного матча. Но все это резко изменилось после красной карточки американской звезде Фоларину Балогану… «С ними обошлись просто ужасно», — возмущался госсекретарь США Марко Рубио в пресс-зале Белого дома в Вашингтоне, требуя: «Должна быть какая-то возможность обжалования этого решения». Это противоречит правилам FIFA. Красная карточка влечет за собой автоматическую дисквалификацию на один матч. Апелляция? Невозможно. Но FIFA не была бы FIFA, если бы не было какого-то способа проложить путь к желаемому… Трампу припоминают его фразу о том, что он мог бы убить кого-то на Пятой авеню и это не все равно не потерял бы ни голоса. В переводе на язык FIFA это звучит так: «Наши ключевые игроки могут делать на поле все, что угодно, даже получить красную карточку, если захотят. Решение ситуации мы найдем».

6 июля в 13:18 мск в текст были внесены изменения. Был ошибочно переведен фрагмент из газеты The Independent.

Подготовил Николай Зубов