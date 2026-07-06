Клуб НХЛ «Питсбург» продлил контракт с российским нападающим Егором Чинаховым

«Питсбург Пингвинс» подписал новый контракт с российским форвардом Егором Чинаховым. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Егор Чинахов

Фото: Charles LeClaire-Imagn Images / Reuters Егор Чинахов

Фото: Charles LeClaire-Imagn Images / Reuters

Соглашение рассчитано на три сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). По условиям договора средняя годовая зарплата игрока составит $6,25 млн.

В декабре 2025 года Егор Чинахов в результате обмена перешел в «Питсбург» из «Колумбус Блю Джекетс». В составе «Пингвинс» нападающий провел 43 матча в регулярном чемпионате и записал в свой актив 36 (18 голов + 18 результативных передач) очков. В шести встречах play-off он не отметился результативными действиями.

Егору Чинахову 25 лет. На драфте НХЛ он был выбран «Колумбусом» под общим 21-м номером. В составе омского «Авангарда» форвард стал обладателем Кубка Гагарина в 2021 году.

По итогам завершившегося регулярного чемпионата «Питсбург» занял второе место в турнирной таблице дивизиона Метрополитен. В play-off команда не смогла пройти дальше первого раунда, где уступила «Филадельфия Флайерс». Из российских игроков «Пингвинс» представляют нападающие Евгений Малкин и Андрей Кузьменко, а также вратарь Сергей Мурашов.

Таисия Орлова