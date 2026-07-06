Клуб НХЛ «Питсбург» продлил контракт с российским нападающим Егором Чинаховым
«Питсбург Пингвинс» подписал новый контракт с российским форвардом Егором Чинаховым. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Егор Чинахов
Фото: Charles LeClaire-Imagn Images / Reuters
Соглашение рассчитано на три сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). По условиям договора средняя годовая зарплата игрока составит $6,25 млн.
В декабре 2025 года Егор Чинахов в результате обмена перешел в «Питсбург» из «Колумбус Блю Джекетс». В составе «Пингвинс» нападающий провел 43 матча в регулярном чемпионате и записал в свой актив 36 (18 голов + 18 результативных передач) очков. В шести встречах play-off он не отметился результативными действиями.
Егору Чинахову 25 лет. На драфте НХЛ он был выбран «Колумбусом» под общим 21-м номером. В составе омского «Авангарда» форвард стал обладателем Кубка Гагарина в 2021 году.
По итогам завершившегося регулярного чемпионата «Питсбург» занял второе место в турнирной таблице дивизиона Метрополитен. В play-off команда не смогла пройти дальше первого раунда, где уступила «Филадельфия Флайерс». Из российских игроков «Пингвинс» представляют нападающие Евгений Малкин и Андрей Кузьменко, а также вратарь Сергей Мурашов.
Недавно сразу несколько российских хоккеистов продлевали контракты с клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ), что говорит об их востребованности в американском хоккее. Среди них защитник Александр Романов, продливший соглашение с «Нью-Йорк Айлендерс» на восемь лет с зарплатой $6,25 млн в год, и защитник Иван Проворов, подписавший семилетний контракт с «Коламбус Блю Джекетс» на $8,5 млн в год. Нападающий Андрей Кузьменко продлил контракт с «Лос-Анджелес Кингс» на один год с зарплатой $4,3 млн. Эти факты подчеркивают стабильное присутствие российских игроков в НХЛ, несмотря на то, что в марте 2022 года НХЛ приостановила действие меморандума о взаимопонимании с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) и заявила об отсутствии любого взаимодействия с КХЛ и ее клубами.
Другой российский нападающий, Евгений Малкин, также продлил контракт с «Питсбург Пингвинс» на один сезон с зарплатой $5,5 млн. Его новое соглашение предусматривает бонусы за сыгранные матчи, выход клуба в плей-офф и каждый выигранный раунд Кубка Стэнли. Потолок зарплат в НХЛ дает клубам определённые рамки при заключении контрактов, и решения о суммах и сроках соглашений отражают оценку игрока клубом.
Однако, стоит отметить, что НХЛ не рассматривает Россию как место для проведения матчей и приостановила работу русскоязычных платформ из-за ситуации на Украине, но российские хоккеисты продолжают выступать в лиге без ограничений. Тем не менее, российские игроки, скорее всего, не примут участия в предстоящем международном турнире сборных, который пройдет в феврале 2025 года, поскольку некоторые федерации не разрешают игрокам участвовать в соревнованиях с россиянами. Это указывает на сохраняющееся разделение между клубным и международным хоккеем для российских спортсменов.