В Минобороны РФ заявили об оборонительном характере учений с КНР в Желтом море
Учения России и Китая «Морское взаимодействие-2026» носят оборонительный характер, заверил контр-адмирал Сергей Синько, который руководит маневрами с российской стороны. По его словам, маневры «не направлены против других стран». На учениях в том числе отработают борьбу с БПЛА.
Как рассказал господин Синько, двумя странами «спланирован большой спектр задач», в том числе отработка противолодочных и поисково-спасательных действий. Он назвал особенностью нынешних учений «значительное привлечение» беспилотных систем и безэкипажных катеров. Контр-адмирал уточнил, что на ближайшие четыре дня запланированы «выходы в море, выполнение задач, отработка эпизодов». «Все корабли и экипажи подготовлены и рвутся выполнить свои задачи»,— отметил он (цитата по «РИА Новости»).
Тихоокеанский флот и ВМС Народно-освободительной армии Китая сегодня начали учения в акватории Желтого моря. Они продлятся с 6 по 13 июля. С российской стороны в учениях участвуют гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов». В Минобороны КНР говорили, что маневры направлены на отработку совместных действий при возникновении угроз безопасности, а также на защиту регионального мира и стабильности.
Совместные военно-морские учения "Морское взаимодействие" проводятся Россией и Китаем ежегодно и являются частью программы военного сотрудничества между вооруженными силами двух стран. В 2022 году Россия и Китай провели шесть совместных военных учений, что стало максимумом за последние 20 лет, включая воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе и учения в Японском море. Эти маневры, как правило, направлены на углубление стратегического партнерства и оперативной совместимости флотов, повышение способности совместно поддерживать региональный мир и стабильность, а также реагировать на различные вызовы в сфере безопасности.
Основными задачами совместных учений и патрулирований регулярно называются укрепление военно-морского сотрудничества, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности обеих стран. В рамках учений отрабатываются противолодочные, противовоздушные и поисково-спасательные задачи, а также действия по отражению атак условного противника. В 2025 году в рамках учений "Морское взаимодействие-2025" также проводились тренировки по спасению подлодок с большой глубины.
Подобные мероприятия, как заявляют в оборонных ведомствах обеих стран, не направлены против третьих стран и не связаны с текущей международной и региональной ситуацией, проходя в рамках ежегодного плана. Однако совместные учения России, Китая, а также с привлечением Ирана, повышают способность военно-морских сил этих стран. Китай намерен укреплять стратегическое взаимодействие с Россией и поддерживать друг друга в вопросах, затрагивающих коренные интересы сторон.