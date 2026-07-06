В Минобороны РФ заявили об оборонительном характере учений с КНР в Желтом море

Учения России и Китая «Морское взаимодействие-2026» носят оборонительный характер, заверил контр-адмирал Сергей Синько, который руководит маневрами с российской стороны. По его словам, маневры «не направлены против других стран». На учениях в том числе отработают борьбу с БПЛА.

Как рассказал господин Синько, двумя странами «спланирован большой спектр задач», в том числе отработка противолодочных и поисково-спасательных действий. Он назвал особенностью нынешних учений «значительное привлечение» беспилотных систем и безэкипажных катеров. Контр-адмирал уточнил, что на ближайшие четыре дня запланированы «выходы в море, выполнение задач, отработка эпизодов». «Все корабли и экипажи подготовлены и рвутся выполнить свои задачи»,— отметил он (цитата по «РИА Новости»).

Тихоокеанский флот и ВМС Народно-освободительной армии Китая сегодня начали учения в акватории Желтого моря. Они продлятся с 6 по 13 июля. С российской стороны в учениях участвуют гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов». В Минобороны КНР говорили, что маневры направлены на отработку совместных действий при возникновении угроз безопасности, а также на защиту регионального мира и стабильности.