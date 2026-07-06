Топливный накал сбавляет обороты

Правительство одобрило много мер для стабилизации топливного рынка. Эффект от этих действий будет виден уже в ближайшее время, заявил в интервью RTVI зампред думского комитета по энергетике Игорь Ананских.

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Речь, в частности, идет о возврате НПЗ к производству топлива пониженного класса, импортных поставках и ограничениях по отпуску горючего. Со сроками разрешения кризиса согласны и некоторые эксперты. Но все зависит не только от действий правительства, говорит зампред наблюдательного совета ассоциации производителей и поставщиков энергоресурсов «Надежный партнер» Дмитрий Гусев:

«Есть внешние события, которые также влияют на рынки. Ожидаем, что в течение недели-двух при отсутствии дополнительных факторов, нагружающих отрасль, все будет хорошо. Но это вопрос отсутствия нормального стратегического планирования и нарушения норм энергобезопасности. Ситуация решается, но это говорит о том, что должно быть четкое планирование с учетом параметров энергобезопасности. Иначе каждое лето возникает то одна, то другая проблема. Я надеюсь, что каждый кризис — это возможности, и ситуация побудит регуляторов заниматься системными документами и стратегией, а не ручным регулированием».

Поставлять бензин в Россию могут Индия, Турция, Китай и Казахстан. Но в первую очередь — Белоруссия, указывали ранее собеседники. В июне Россия нарастила импорт бензина из соседнего государства до исторического рекорда — 141 тыс. тонн, что почти в 2,5 раза выше объема поставок за май. Данные Центра ценовых индексов приводят «Ведомости». Эти объемы Минск перенаправил с азиатских направлений. По данным Росстата, в мае производство нефтепродуктов сократилось на 13,5% год к году. Собеседники считают, что с тех пор выпуск бензина снизился до 15%. Полностью покрыть дефицит за счет белорусского топлива не получится, говорит замгендиректора «Гэйнфул» Анастасия Бунина:

«Это практически предельные объемы, которые два белорусских завода могут поставить в РФ. Чтобы закрыть пробелы, нужно хотя бы 300 тыс. тонн в месяц. И оно будет дороже. Поэтому федеральные сети торгуют в пределах 80 руб. за дизель, а независимые — значительно дороже. Импортные поставки частично компенсируют ажиотажную нехватку. Состояние напряженности продлится максимум месяц. Правительство и НПЗ не стоят на месте — убытки не нужны никому. Заводы восстанавливают производство, сглаживают психологический фактор. Буквально еще неделя — и все наладится».

4 июля президент подписал закон о бензиновых поправках в Налоговый кодекс. Теперь официально можно смешивать прямогонный бензин с присадками, чтобы получить высокооктановый А-92 или А-95. При этом производители могут рассчитывать на демпферные выплаты. Кроме того, из кодекса убрали жесткую привязку к стандарту «Евро-5», заменив гибкой формулировкой «топливо, обращение которого разрешено в России». Это позволяет оперативно допускать на рынок бензин более низких классов. Куда именно пойдет импортное топливо, “Ъ FM” обсудил с ведущим экспертом Фонда национальной энергетической безопасности Станиславом Митраховичем:

«Белорусские заводы находятся рядом с некоторыми регионами, поэтому логично поставлять туда нефтепродукты. Статистика показывает, что импорт растет. Топливо завозится железной дорогой и продается. Автовладелец на АЗС не может выяснить, откуда бензин. Белорусский бензин уже на рынке. Поставки из Индии: танкеры вышли, нужно время, чтобы дойти до портов на Дальнем Востоке, потом железной дорогой — в центральную Россию.

Судоходство между Россией и Индией существует через Балтийское, Средиземное и Красное моря. Это вопрос нескольких недель. Москва использовала московский НПЗ «Газпромнефти», сейчас его работа остановлена. Есть заводы в Ярославле, Рязани, Нижнем Новгороде». Очереди на АЗС сохраняются. По оценкам губернатора Нижегородской области, за последние дни поставки А-92 и А-95 сократились на 25%, а спрос вырос на 60-70%. Власти описывают ситуацию как «острый дефицит». В Адыгее призвали граждан пересесть на общественный транспорт, чтобы снизить нагрузку на заправки.

В столице, судя по профильным сервисам, к вечеру 5 июля ситуация стала лучше. Заправки зеленого цвета — с небольшим временем ожидания и наличием хотя бы двух видов горючего — появились в каждом втором районе.

Екатерина Вихарева