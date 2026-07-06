Бразилия покидает чемпионат мира по футболу. В 1/8 финала команда Карло Анчелотти уступила Норвегии со счетом 1:2. Также выступление на турнире завершила Мексика — хозяева проиграли англичанам (2:3). В данный момент сложились две пары четвертьфиналистов: Франция—Марокко и Норвегия— Англия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pamela Smith / AP Фото: Pamela Smith / AP

Матч Бразилия—Норвегия стартовал бодро. Норвежцы сразу забили гол, который арбитр отменил из-за офсайда, а бразильцы не реализовали пенальти — все это уместилось в первые 15 минут. Затем Бразилия начала подлавливать и создавать моменты, но до гола так и не дошло. Стоит отметить невероятную игру норвежского голкипера Орьяна Нюланна, который не раз выручал команду. А после перерыва болельщики увидели уже совсем другую Норвегию — она перехватила инициативу и начала бить по воротам.

Гром грянул на 79-й минуте, когда забил Эрлинг Холанд. Бразилия бросила все силы, чтобы отыграться. Тем более в атаку главный тренер выпустил возрастную звезду — легендарного Неймара. Но все было тщетно. Более того, на 90-й минуте Холанд забил второй мяч и отправил пятикратных чемпионов мира домой. В компенсированное время Неймар один гол с пенальти отквитал, но это уже ничего не меняло. Норвегия теперь в четвертьфинале, где сыграет с англичанами.

Британцы во втором матче минувшей ночи взяли верх над Мексикой — 3:2. В невероятном матче на знаменитой «Ацтеке» были два пенальти, красная карточка у англичан, и до последнего болельщики не понимали, чем это кончится. Началось все с двух мячей Джуда Беллингема, после чего англичане повели 2:0. Решающим — уже при счете 2:1 — стал пенальти, который во втором тайме реализовал Гарри Кейн.

6 июля на чемпионате мира будет сыграно еще два матча 1/8 финала. Откроет программу встреча Португалия—Испания. Испанцы здесь безоговорочные фавориты. По мнению букмекеров, шансы красной фурии на выход в четвертьфинал составляют 75%. С этим согласен футбольный аналитик Константин Клещев:

«Как играют команды, дает основания считать именно испанцев фаворитами. Команда выглядит солидно. Думаю, Испания победит с минимальным счетом — может быть, 2:1. Хотя для испанцев матч с Португалией станет самым тяжелым испытанием на этом чемпионате».

Матч США—Бельгия с точки зрения вывески не такой яркий. Букмекеры считают шансы команд равными. Хотя если смотреть статистику заключенных пари, большинство ставит на США, что неудивительно — американцы на домашнем чемпионате произвели впечатление. А у бельгийцев серьезные проблемы, и кажется, в 1/8 финала они вышли чудом. Тем не менее многие эксперты прочат победу бельгийцам. Один из них — Дмитрий Булыкин, в свое время игравший в «Андерлехте» вместе с лидером бельгийской атаки Ромелу Лукаку:

«Бельгийцы должны дать бой и даже пройти дальше. Мой бывший одноклубник Лукаку должен сказать свое слово. Думаю, этот матч завершится в основное время, и у бельгийцев побольше шансов на победу».

Матч США—Бельгия начнется в 03:00 мск и в свободном доступе не будет. Федеральный телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире покажет только встречу Португалия—Испания. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Владимир Осипов