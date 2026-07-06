Индекс доллара находится на отметке 101,02: он стабилен и продемонстрировал неплохой рост к основным валютам. Но главный вопрос теперь: что будет дальше при новом руководителе ФРС Кевине Уорше? Он настроен на снижение ставки рефинансирования, что всегда работает против американского доллара. Подробнее — в новом выпуске «Идеи на миллион».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Шпаковский, Коммерсантъ Фото: Александр Шпаковский, Коммерсантъ

Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов: Вроде бы доллар должен был снижаться к основным валютам, но происходит очень важная вещь. Во-первых, когда Федрезерв 2 июля опубликовал данные по своим операциям за неделю, обнаружилось резкое сокращение на балансе ипотечных облигаций — MBS упали на $15 млрд сразу. А это уже другая сторона Кевина Уорша, где он склонен сокращать баланс американского Центробанка. Еще одна интересная вещь: когда Дональд Трамп комментировал последнее заседание американского Центробанка, он сказал, что внутри ФРС существует большая оппозиция новому руководителю Кевину Уоршу, и ему там непросто. Следовательно, наверняка есть постоянная коммуникация между Уоршем и Трампом и серьезное противостояние внутри американского ЦБ политике молодого руководителя. Пока Кевин Уорш будет разбираться с ней, он будет сокращать баланс американского ЦБ, что неизбежно ведет к росту доходности гособлигаций, а это всегда работает в пользу американского доллара.

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