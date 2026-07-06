Говядина в Ростове и Таганроге стала самой дорогой в области

Самая дорогая говядина в Ростовской области продается в Ростове-на-Дону и Таганроге. Об этом свидетельствуют данные очередного отчёта Ростовстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По сведениям на 29 июня 2026 года, килограмм говядины в Таганроге стоил 714,16 рубля, в Ростове-на-Дону — 714,60 рубля. Средняя цена по Ростовской области составила 705,31 рубля. Наиболее доступная говядина зафиксирована в Сальске — 655,70 рубля за килограмм.

В отчёте также приведены средние региональные цены на другие виды мяса: свинина — 425,53 рубля за килограмм, охлажденные и мороженые куры — 231,49 рубля, баранина — 800,22 рубля.

Мария Хоперская