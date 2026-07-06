Визовые центры Кипра возобновили работу в России

Кипрские визовые центры под управлением BLS International возобновляют прием документов в российских городах. Также заявки можно подать в центрах BLS в Минске и Ташкенте, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

В России прием документов доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде.

Заявителей будут принимать строго по предварительной записи. Для детей с 12 лет и взрослых визовый сбор составит 90 евро (оплата в рублях — 8100 руб.), для детей от 6 до 11 лет — 4050 руб. Сервисный сбор BLS — 547 руб.

Визовые центры Кипра остановили прием документов россиян 15 июня из-за прекращения действия договора посольства с оператором BLS International. Заявки можно было подавать только в консульском отделе посольства, а также в генконсульствах в Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.