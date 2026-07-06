Визовые центры Кипра возобновили работу в России
Кипрские визовые центры под управлением BLS International возобновляют прием документов в российских городах. Также заявки можно подать в центрах BLS в Минске и Ташкенте, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
В России прием документов доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде.
Заявителей будут принимать строго по предварительной записи. Для детей с 12 лет и взрослых визовый сбор составит 90 евро (оплата в рублях — 8100 руб.), для детей от 6 до 11 лет — 4050 руб. Сервисный сбор BLS — 547 руб.
Визовые центры Кипра остановили прием документов россиян 15 июня из-за прекращения действия договора посольства с оператором BLS International. Заявки можно было подавать только в консульском отделе посольства, а также в генконсульствах в Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.
Возобновление работы визовых центров Кипра в России направлено на упрощение процедуры подачи документов и происходит после ряда изменений в визовой политике. Ранее, 15 июня, эти центры приостановили прием документов россиян из-за прекращения действия договора посольства с оператором BLS International, и до этого заявки можно было подавать только в консульских отделах посольства и генконсульствах в Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. В период между 29 сентября и 3 октября предыдущего года консульства Кипра в Москве и Санкт-Петербурге также временно прекращали прием заявлений, что было связано с внедрением новой системы въезда и выезда (Entry/Exit System, EES) в Евросоюзе и подготовкой Кипра к присоединению к Шенгенской зоне, требующей усиления контроля за въездом иностранцев и приведения процедуры выдачи виз в соответствие с шенгенскими стандартами.
С 6 октября предыдущего года россияне снова смогли подавать заявления на визу в консульствах Кипра, но уже с обязательной сдачей биометрических данных. До декабря 2024 года въезд на Кипр для россиян был возможен по упрощенной электронной визе, но сейчас такой способ недоступен из-за отсутствия прямых рейсов. Открытие новых визовых центров в разных городах России, а также в Минске и Ташкенте, призвано облегчить этот процесс. Однако, по мнению некоторых экспертов туротрасли, это не приведет к значительному росту турпотока, поскольку визовые требования стали сопоставимы с шенгенскими и были ужесточены, а Кипр планирует вступление в Шенгенскую зону. Это может означать выдачу виз строго на срок поездки без многократных въездов, что не всегда способствует росту туристической активности.