ФАС возбудила дело против шести операторов АЗС в Москве из-за повышения цен
Московское УФАС возбудило дело в отношении шести независимых участников топливного рынка, которые продают бензин и дизель через свои сети АЗС. Ведомство установило, что «АИСТ», «Топливный синдикат», «Серпуховнефтепродуктсервис», «Витаойл», «Элегант» и один индивидуальный предприниматель одновременно повысили цены на топливо, нарушив антимонопольное законодательство.
УФАС по Саратовской области выдало предупреждение «Алькорру» — владельцу сети АЗС «Торэко», сообщила пресс-служба ведомства. Служба зафиксировала изменение цен на бензин АИ-92 и АИ-95. «Алькорр» с двумя другими операторами доминировал на рынке в Энгельсском районе Саратовской области. Это может ущемлять интересы потребителей из-за навязывания невыгодных условий договора, отметили в ФАС. «Алькорр» должен исправить нарушения до 31 июля.
Кроме того, УФАС по Оренбургской области выявило сговор между тремя независимыми продавцами дизельного топлива. Возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.
Вице-премьер Александр Новак поручил ФАС непрерывно наблюдать за ценами на топливо в России. Это связано с ограничениями на продажу бензина и дизеля, которые начали вводить в российских регионах с конца мая. По данным Росстата, с 23 по 29 июня цены на бензин в России выросли на 1,6%, неделей ранее — на 3%.
В течение 2023–2025 годов ФАС активно занимается выявлением и пресечением нарушений на топливном рынке. Возбуждение антимонопольных дел против независимых АЗС и нефтебаз по фактам завышения цен на топливо не является единичным случаем, а демонстрирует системный подход ведомства к контролю за ценообразованием.
Например, в декабре 2023 года Пермское УФАС возбудило дело в отношении ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» из-за повышения цен на бензин АИ-92 и АИ-95, когда биржевые цены на нефтепродукты снижались. Позже, в 2024 году, компания была признана виновной в нарушении антимонопольного законодательства и оштрафована. Аналогичные расследования проводились в Ростовской области, Ставропольском крае, Белгородской области, Краснодарском крае и Дагестане.
ФАС также системно отслеживает ситуацию с ценами на топливо на АЗС в Москве, предупреждая о недопустимости необоснованного роста цен и требуя обоснования ценообразования от крупнейших независимых сетей. Ведомство проводит проверки на более чем 12 тысячах заправок по всей стране, пытаясь не допустить роста цен выше уровня инфляции и выявляя признаки картельных сговоров или монопольно высоких цен. Активность ФАС направлена на поддержание стабильности на внутреннем топливном рынке, с учетом влияния внешних факторов, таких как биржевые котировки и ограничения на экспорт.